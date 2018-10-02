Войти
02.10.2018
Синица Владислав

«Утконос» утрет всем нос

1175
0
0
Уничтожение ВВС Израиля ЗРПК "Панцирь-С1"
Уничтожение ВВС Израиля ЗРПК "Панцирь-С1" сирийской армии.
Источник: gazeta.ru

Шатание и разброд в разработке беспилотной авиации связано с шаблонностью мышления конструкторов, оседлавших это направление (не без помощи таких же «прямолинейных» мыслителей из высшего военного руководства). Изначально отведенная роль БПЛА как некоего «разведчика» и целеуказателя для наземной арты и РСЗО наверняка была принята на каком-либо ристилищном шабаше секты «А нас-то за щё?», ведь неуязвимость собственных вооружений от подобных аппаратов и автономных барражирующих боеприпасов до сих пор непререкаема в военных кругах. Даже стычка в Нагорном Карабахе и постоянное «щекотание нервов» почти бумажными самолетиками со взрывчаткой в Сирии пока ни на микрон не приоткрыли глаза на действительность нашим большезвездным стратегам.

Наоборот, высшие чины наперебой раздают интервью в СМИ, похваляясь как наше ПВО многомиллионными ракетами сбивает этих копеечных «папирусных голубков». И им невдомек, что подобное самоедское в экономическом плане действо вместо рекламы нашего оружия демонстрирует лишь ущербность армии против «москитных» (роевых) технологий современных средств уничтожения. Смешно и одновременно страшно слышать, когда группу из 10-20 БПЛА называют «массированной атакой», на ликвидацию которых были брошены остатки уцелевших «Панцирей-С» и даже «Торы» с «Буками».

А что же тогда будет с нашим (да любым!) ПВО, если количество этих дронов возрастет до 300-500, и сами они будут нести вместо свободнопадающих бомбочек хотя бы по две полноценные ракеты на дешевом ПуВРД, запускаемых в удалении 15-20км от охраняемого объекта? Причем, часть из ракет может быть анти-РЛС (и естественно, анти-РЭБ), некоторые БПЛА могут нести и ракеты «воздух-воздух» для защиты от вертолетов.

После первого залпа БПЛА возвращаются для дозаправки и зарядку ракетами в другие многочисленные отправные точки (не с тех, что взлетали — для запутывания противника, благо длины взлетно-посадочной полосы - читай: кусок ровной дороги - требуется всего-то

метров двести) в радиусе 50-100км, чтобы вскоре вернутся для очередного удара. И такая «карусель» непрерывно на протяжении нескольких дней (больше и не потребуется!) — вот реальная стратегия москитного оружия из недалекого будущего...

Под данную тактику мною был разработан БПЛА еще в середине 90-х с грузоподъемностью в различных модификациях от 40 до 150кг. Основные постулаты при проектировании: максимально низкая стоимость планера и двигателя при массовом выпуске в сотни тысяч экземпляров. Поэтому ключевые детали «скелета» БПЛА предполагается изготавливать методом экструзии ПВХ (типа оконных профилей), а двигатель — малоресурсный двухтактный ДВС с самовоспламенением от сжатия. Будут применены еще несколько уникальных изобретений в шасси и пропеллере, опять же для повышения функциональности при одновременном снижении себестоимости изготовления и эксплуатации.

Оснащаться данные БПЛА будут уже знакомыми постоянным читателям двухствольными ПП «Вилы» (в т.ч. для функций ПВО-антиБПЛА), ракетами «Сколопендра», 81-мм минами «Черномор» и в ряде случаев уже стоящими на вооружении армии РФ комплексами ПТРК и ПЗРК. Главной отличительной особенностью в тактике их использования от существующего нынче подхода будет то, что превалирующая часть данных БПЛА будет простыми (дешевыми!) перевозчиками-мулами управляемых ракет, которые в зоне конфликта уже могут наводиться на противника любым другим оператором: хоть с вертолета, хоть с самолета (пилотируемых/безэкипажных), хоть с аналогичного (или более миниатюрного) БПЛА, но оснащенного оптико-прицельным комплексом. То есть, вместо громоздкой, издалека заметной, легковыводимой из строя наземной техники РСЗО и артиллерии у переднего края предлагается непрерывно действующая циркуляция ракетонесущей «мошкары», взлетающей из прифронтовой полосы и с возможностью глубокого проникновения в тыл противнику. Данная тактика предполагает большую жертвенность беспилотной авиации для выявления вражеских огневых точек и их уничтожения, но ввиду кратного превосходства в количестве этот размен будет не в пользу противника: как в шахматах четыре ряда пешек перед основными фигурами: они сомнут сопротивление любого «гроссмейстера».

И вот на основе этого изумительного по совокупности свойств аппарата я разработал гидросамолет-БПЛА с красноречивым наименованием «Утконос»: то есть нечто сборно-составное, местами из заимствованных «органов», которые кому-то могут показаться архаичными, но за миллионы лет доказавшими свою эволюционную неприхотливость. В общем, лучше можно, а вот дешевле — вряд ли.

Для увеличения грузоподъемности до 300кг двигатели (большей мощности, но все так же двухтактные и с форсункой внешнего распыла) будут унифицированы с «Жужелицами» и мини-РПЛ. Конструкция поплавков позволит приводняться кроме воды и на утрамбованный ровный снег, лед, мокрую траву, что обеспечивает всесезонность использования, в т.ч. и гражданского варианта. В качестве полезной нагрузки для с/х могут быть пестициды, удобрения, семена трав и деревьев (для озеленения степей и пустынь), возможна доставка грузов в удаленные районы Севера, Сибири, на острова, да куда угодно. Даже мирное использование «Утконоса» с лихвой окупит его создание.

А на морских просторах мы, наконец, завершим гармоничное построение триады многоэшелонной «москитной» обороны из подводных, надводных и воздушных роботизированных средств. Патрулирование морских границ, возможность размещения ракетного и торпедного вооружения на борту, систем мини-ДРЛО позволит более оперативно реагировать на быстро меняющуюся обстановку, бороться с чужими роботизированными и экипажными плавательными средствами, защищать свои — от аналогичных БПЛА, быть первым рубежом по отражению атаки крылатыми ракетами со стороны моря, участвовать в спасательных операциях — и это еще не полный список

реально востребованных функций для нашего безденежного ВМФ, выполняемых максимально экономичным и эффективным способом.

Есть даже идея гидроавианосца на базе (или в дополнение) к вертолетоносцам для увеличения совокупного ракетного вооружения в вылете авиагруппы без риска потери дорогостоящих пилотируемых летательных аппаратов, впрочем, как и для самостоятельного

роботизированного функционирования. Экспортный потенциал «Утконоса» наверняка затмит все фитильные карамультуки и чугуниевые ядра НУРсов — каменными топорами в наш век победы уже не добудешь.


Синица Владислав, конструктор-изобретатель.

01.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Синица Владислав
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Москит
Проекты
Авианосец
БПЛА
Робот
Похожие новости
01.08.2018
Андреевский флаг в четырех средах
01.06.2018
Видео: Китай испытал эскадру дронов
01.10.2018
Боевое крещение Сирией. О каком российском оружии узнал весь мир
19.09.2018
Летные испытания робота-заправщика начнутся в 2021 году
14.09.2018
"Скат" превзойдет "Хищника". Зачем возрождают ударный беспилотник-"невидимку"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.10 22:10
  • 290
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 02.10 21:45
  • 6
Тяжелый путь легкого истребителя: какой будет российская военная авиация
  • 02.10 21:16
  • 75
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 02.10 21:07
  • 17
ГП «Антонов»: как предприятие мирового уровня превратили в производителя фейковых новостей
  • 02.10 20:50
  • 2
Россия начала испытывать электромагнитное оружие на полигонах
  • 02.10 20:41
  • 1
Пушки-микроволновки: в РФ начались испытания нового оружия
  • 02.10 20:33
  • 2
Заместителем Рогозина станет экс-глава "Российских космических систем" Урличич - газета
  • 02.10 20:29
  • 4
"Мы ходим за линию фронта". Эксклюзивный репортаж с базы разведчиков
  • 02.10 19:54
  • 6
Положение с производством корабельных газотурбинных двигателей в России
  • 02.10 19:38
  • 2
Новейшее опытовое судно "Ладога" приказом главкома ВМФ России принято в состав флота
  • 02.10 19:36
  • 1
В РФ разрабатывается пассажирский самолёт на водороде
  • 02.10 19:23
  • 758
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 02.10 19:18
  • 16492
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.10 18:47
  • 52
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 02.10 18:40
  • 4
Путин в ходе визита в Индию обсудит военно-техническое сотрудничество