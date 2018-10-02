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02.10.2018
ЦАМТО

В технополисе "ЭРА" откроются лаборатории НИЦ "Курчатовский институт"

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Курчатовский институт
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».
Источник: МИА МИР

ЦАМТО, 1 октября. Курчатовский институт откроет лабораторию биоподобной робототехники в Технополисе "ЭРА".

Об этом и других перспективах развития шла речь в ходе недавнего визита делегации НИЦ "Курчатовский институт" во главе с научным руководителем Технополиса – президентом НИЦ "Курчатовский институт" Михаилом Ковальчуком в Технополис "ЭРА", расположенный в Анапе.

Президент Курчатовского института высоко оценил инфраструктуру, созданную в Военном инновационном технополисе "ЭРА" за столь короткий срок, а также высказал предложения по развитию совместной работы. В частности, в Технополисе "ЭРА" откроются лаборатории НИЦ "Курчатовский институт", где будут заниматься созданием робототехнических систем, развитием нано-, био-, информационных, когнитивных и социогуманитарных технологий, разработкой технологий производства авиационного и автомобильного топлива из возобновляемой биомассы, а также другими перспективными направлениями современной науки.

Кроме того, в технополисе вскоре начнется совместный с Курчатовским институтом проект по разработке и адаптации виртуальных тренажеров моделирования внешней среды для Военно-морского и гражданского флотов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

01.10.2018
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Россия
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Курчатовский институт
Минoбороны РФ
Проекты
Наноиндустрия
Робот
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