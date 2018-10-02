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02.10.2018
Интерфакс-АВН

Заместителем Рогозина станет экс-глава "Российских космических систем" Урличич - газета

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Юрий Урличич. Источник: РИА "Новости".

Москва. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Бывший руководитель предприятия "Российские космические системы" Юрий Урличич в ближайшее время займет пост заместителя генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина, сообщает в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на близкие к госкорпорации источники.

"Назначение состоится на днях, а окончательно утвержден в должности он (Ю.Урличич - ИФ) будет по итогам заседания наблюдательного совета, который может состояться в октябре", - заявил один из собеседников издания.

В статье отмечается, что на новом месте работы Ю.Урличич станет курировать разработку ракет-носителей и разгонных блоков, а также научную деятельность. В его ведении будет и перспективная космическая система "Сфера", создание которой анонсировал президент РФ Владимир Путин.

56-летний Ю.Урличич, профессор и доктор технических наук, окончил Московский государственный университет геодезии и картографии, Московский государственный университет технологий и управления, Военную академию Генштаба ВС РФ. Издание напоминает, что с 2004 по 2012 годы он совмещал должности генерального директора и генерального конструктора системы ГЛОНАСС, но в 2012 году покинул фирму на фоне обвинений правоохранительных органов в хищении неустановленными лицами около 6,5 млрд рублей, выделенных на программу ГЛОНАСС. Обвинений ему предъявлено не было, и это позволило ему впоследствии стать главой "Ситроникса", а после перейти на работу в Аналитический центр при правительстве, пишет "Коммерсант".

01.10.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
РКC
Роскосмос
СИТРОНИКС
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
ГЛОНАСС
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2 комментария
№1
02.10.2018 15:57
Цитата, q
что с 2004 по 2012 годы он совмещал должности генерального директора и генерального конструктора системы ГЛОНАСС, но в 2012 году покинул фирму на фоне обвинений правоохранительных органов в хищении неустановленными лицами около 6,5 млрд рублей, выделенных на программу ГЛОНАСС.
Это Рогозин опытных людей подбирает?
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№2
02.10.2018 20:33
Цитата, gerrfrost сообщ. №1
Это Рогозин опытных людей подбирает?
Ну так опыт бывает разный. И ведь не сел шельма :) Вот что значит - опыт.
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