Заместителем Рогозина станет экс-глава "Российских космических систем" Урличич - газета

Москва. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Бывший руководитель предприятия "Российские космические системы" Юрий Урличич в ближайшее время займет пост заместителя генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина, сообщает в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на близкие к госкорпорации источники.

"Назначение состоится на днях, а окончательно утвержден в должности он (Ю.Урличич - ИФ) будет по итогам заседания наблюдательного совета, который может состояться в октябре", - заявил один из собеседников издания.

В статье отмечается, что на новом месте работы Ю.Урличич станет курировать разработку ракет-носителей и разгонных блоков, а также научную деятельность. В его ведении будет и перспективная космическая система "Сфера", создание которой анонсировал президент РФ Владимир Путин.

56-летний Ю.Урличич, профессор и доктор технических наук, окончил Московский государственный университет геодезии и картографии, Московский государственный университет технологий и управления, Военную академию Генштаба ВС РФ. Издание напоминает, что с 2004 по 2012 годы он совмещал должности генерального директора и генерального конструктора системы ГЛОНАСС, но в 2012 году покинул фирму на фоне обвинений правоохранительных органов в хищении неустановленными лицами около 6,5 млрд рублей, выделенных на программу ГЛОНАСС. Обвинений ему предъявлено не было, и это позволило ему впоследствии стать главой "Ситроникса", а после перейти на работу в Аналитический центр при правительстве, пишет "Коммерсант".