Новая бомба "Дрель" на испытаниях подтвердила свои характеристики

Москва. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Новейшая авиабомба "Дрель" успешно подтверждает заявленные характеристики в ходе госиспытаний, сообщил "Интерфаксу" заместитель гендиректора концерна "Техмаш" (входит в "Ростех") Александр Кочкин.

"Испытания проходят по плану. Пока она подтверждает свои характеристики, поэтому у нас нет никаких опасений по поводу успешного завершения испытаний", - сказал А.Кочкин.

Ранее генеральный директор "Техмаша" Владимир Лепин заявил в интервью "Интерфаксу", что государственные испытания бомбы начались в 2016 году, идут в соответствии с программой заказчика - Минобороны РФ и должны завершиться в 2018 году.

В 2016 году НПО "Базальт" (предприятие "Техмаша") заявило о разработке этой планирующей авиабомбы, которую практически невозможно распознать на радарах. "Это - бомба без двигателя. При отходе от носителя дальность поражения цели - свыше 30 км. Изделие выходит на цель при помощи системы наведения ГЛОНАСС. На высоте 250 метров раскрывается кассетный заряд", - сказал на форуме "Армия-2016" генеральный директор НПО "Базальт" Владимир Порхачев.

В августе 2017 года в Техмаше заявили, что созданная в России авиабомба "Дрель" может планировать десятки километров и обезвреживать тяжелую технику, при этом самолет с таким боеприпасом может не заходить в зону ПВО противника. По данным концерна, бомба сможет поражать бронетанковую технику, наземные РЛС, пункты управления энергетических установок и зенитные ракетные комплексы.

Гендиректор концерна "Техмаш" В.Лепин в интервью "Интерфаксу", что государственные испытания бомбы начались в 2016 году, идут в соответствии с программой заказчика - Минобороны РФ и должны завершиться в 2018 году.

Ранее Юрий Борисов, занимавший на тот момент должность замминистра обороны РФ, заявлял, что "Дрелью" будут вооружены самолеты оперативно-тактической авиации.

По словам А.Кочкина "Дрель" в перспективе может поступить на вооружение истребителей пятого поколения Су-57.