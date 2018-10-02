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02.10.2018
Интерфакс-АВН

Началась разработка двигателя для перспективного дальнего бомбардировщика ПАК ДА

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Двигатели Ту-160
Двигатели Ту-160.
Источник: ИТАР-ТАСС/Дмитрий Рогулин

Системы двигателя должны обеспечить выполнение 30-часового полета

Москва. 1 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - В России начали создавать двигатель для перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), сообщили в Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в "Ростех").

"ОКР по данной тематике ведется в кооперации с предприятиями Объединенной двигателестроительной корпорации ",- сообщил "Интерфаксу" представитель ОДК.

Ранее на сайте госзакупок ПАО "Кузнецов" (предприятие ОДК в Самаре, делает двигатели для дальней авиации) разместило многомиллиардные тендеры на выполнение составной части ОКР по разработке агрегатов двигателей для "изделия 80" (ПАК ДА). В документах отмечается, что контракт на создание двигателя для перспективного бомбардировщика был заключен между ОДК и компанией "Туполев" в июне 2018 года. Ранее официально говорили только об эскизных работах над проектом.

"В данной закупке идет речь об опытно-конструкторских работах по созданию перспективного изделия в интересах ПАО "ОАК". Соисполнителями по проекту являются такие предприятия холдинга - как ПАО "ОДК-Сатурн" и АО "ОДК-СТАР" и другие",- прокомментировал представитель ОДК.

"Заявленная в закупке стоимость контракта по отдельным позициям является итоговой - на весь срок исполнения обязательств по договору. В объемы работ, которые займут несколько лет, входит конструкторская разработка, изготовление опытных узлов и поставка матчасти для изделия",- отметил представитель корпорации.

Между тем, в документации к закупкам раскрываются некоторые параметры будущего двигателя и самолета.

"Электронная система двигателя (основная и дублирующая) должна обеспечить прогнозирование состояния изделия и его систем, в том числе обеспечивающее выполнение полета длительностью 30 часов",- говорится в документах.

В них отмечается, что агрегаты системы топливопитания и гидромеханической системы регулирования должны быть работоспособны при околонулевых и отрицательных перегрузках до 2,7 g.

Срок службы двигателя для ПАК ДА - 12 лет, однако впоследствии его ресурс может быть увеличен до 21 года, говорится в документации.

Кроме того сообщается, что агрегаты двигателя должны обеспечивать устойчивую работу при температуре воздуха от минус 60 до плюс 50°С, а также быть приспособлены к эксплуатации в прибрежной морской зоне.

"Оборудование должно быть прочным, устойчивым, стойким к воздействию поражающих факторов ядерного взрыва", - отмечается в техзадании.

На авиасалоне "МАКС 2017" в ОДК сообщили, что эскиз двигателя для ПАК ДА готов. "Эскизный проект по двигателю завершен и принят. В настоящее время мы находимся на этапе разработки рабоче-конструкторской документации", - заявили тогда "Интерфаксу" в пресс-службе ОДК.

Согласно годовому отчету ОДК за 2016 год, корпорация в интересах "Туполева" создает маршевой двигатель силовой установки для ПАК ДА. Силовая установка будет обладать тягой на 23 тс.

Как сообщалось, перспективный авиакомплекс дальней авиации, создаваемый компанией "Туполев" (входит в ОАК), призван заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3. По официальным данным, стратегический бомбардировщик-ракетоносец нового поколения будет выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло" (без хвостового оперения) и построен с применением стелс-технологий. Также сообщалось, что ПАК ДА будет дозвуковым и сможет нести больше вооружения, чем Ту-160.

По данным источников "Интерфакса", ПАК ДА будет оснащён гиперзвуковым оружием и оборонительным вооружением - ракетами класса "воздух-воздух", что позволит самолёту летать без сопровождения.

В апреле 2018 года гендиректор "Туполева" Александр Конюхов сообщил "Интерфаксу", что Казанский авиазавод (КАЗ) приступит к созданию опытных образцов ПАК ДА в начале 2019 года.

Ранее А.Конюхов заявил "Интерфаксу", что выкатка первого опытного образца ПАК ДА планируется в 2021-2022 годах.

Юрий Борисов, находясь в должности замминистра обороны РФ (ныне вице-премьер), заявлял, что ПАК ДА может совершить первый полет в 2025-2026 годах, а начало серийного производства запланировано на 2028-2029 год. Он подчеркнул, что разрабатываемый перспективный бомбардировщик должен нести как можно больше оружия, быть незаметным и использовать любые аэродромы.

Как сообщалось, в 2009 году КБ "Туполева" подписало контракт с Минобороны РФ на научно-исследовательские работы под шифром "Посланник", в результате которых был подготовлен эскизный проект ПАК ДА.

01.10.2018
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Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Ту-22М
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
ОДК УК
Ростех
Туполев
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Борисов Юрий
Конюхов Александр
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8 комментариев
№1
02.10.2018 12:30
Цитата, q
"Электронная система двигателя (основная и дублирующая) должна обеспечить прогнозирование состояния изделия и его систем, в том числе обеспечивающее выполнение полета длительностью 30 часов",- говорится в документах
а кто знает?...30 часов это много ли мало?...нынешний рекорд по продолжительности патрулирования в воздухе сколько составляет?....для ЛА с аналогом такого же двигателя(с такой же тягой)...
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№2
02.10.2018 16:00
Цитата, А.С.Б. сообщ. №1
30 часов это много ли мало?
Мало.
Ту-95
Цитата, q
30 июля 2010 года установлен мировой рекорд беспосадочного полёта для серийных самолётов — за 43 часа бомбардировщики пролетели около 30 тысяч километров над тремя океанами, четырежды дозаправившись в воздухе
В-52
Цитата, q
18 января 1957 года три B-52 совершили кругосветный полёт за 45 часов 19 минут, пролетев 39750 км со средней скоростью 850 км/ч.
Цитата, q
Во время одного из вылетов B-2 оставался в воздухе без посадки в течение 50 часов
+1
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№3
02.10.2018 16:01
Разве что речь за работу на форсаже...
0
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№4
02.10.2018 16:04
Цитата, Сергей-82 сообщ. №2
Мало
Да, скорее всего с использованием формата. B-52 на своих древних движках 50 часов же смог
0
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№5
02.10.2018 16:09
Цитата, beka1 сообщ. №4
Да, скорее всего с использованием формата
Тогда это изменение концепции ПАК ДА,раньше говорили за дозвуковой ПАК ДА.
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№6
02.10.2018 16:37
А может просто не можем создать двигатель работающий дольше. Чай не США и Великобритания...
0
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№7
02.10.2018 17:51
Цитата, beka1 сообщ. №6
А может просто не можем создать двигатель работающий дольше.
Цитата, Сергей-82 сообщ. №2
30 июля 2010 года установлен мировой рекорд беспосадочного полёта для серийных самолётов — за 43 часа бомбардировщики пролетели около 30 тысяч километров над тремя океанами, четырежды дозаправившись в воздухе
Ту-95 летает по 43 часа.
Вот по Ту-160
Цитата, q
Продолжительность полёта ракетоносцев превысила прошлогодний показатель на два часа, составив 24 часа 24 минуты, при этом дальность полёта составила 18 тысяч километров
Так что
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№8
02.10.2018 18:12
Значит могём!
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