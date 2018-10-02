Смертельная мощь "Кинжала" позволит Т-15 легко прошивать борта "Абрамсов"

vestnik-rm.ru

Российская тяжелая боевая машина пехоты Т-15 после оснащения ее боевым модулем "Кинжал" получила способность уничтожать основные боевые танки ведущих стран мира, не применяя ракетного вооружения.

Уже после первой публичной демонстрации этой ТБМП, созданной на шасси унифицированной платформы "Армата", военные эксперты отмечали, что установленную 30-мм пушку необходимо заменить на более мощную. И вот, спустя три года, на военно-техническом форуме "Армия-2018" впервые был продемонстрирован вариант машины с 57-мм дистанционно-управляемым боевым модулем "Кинжал".

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Его основным вооружением является 57-мм автоматическое орудие со скорострельностью 80 выстрелов минуту. Снаряд способен на дальности в полтора километра пробивать 120-мм броню, расположенную под углом в 60 градусов.

Учитывая, что бортовая броня "Абрамса" в самом защищенном месте составляет всего 65 мм, то у "американца" нет шансов уцелеть. Впрочем, у других боевых танков с бортовой броней положение не намного лучше.

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Кроме того, у "Кинжала" имеются еще сверхзвуковые противотанковые управляемые ракеты "Атака", позволяющие расстреливать цели на дальностях в 6000 м.

Дмитрий Лемешко