Войти
02.10.2018
Вестник Мордовии

Смертельная мощь "Кинжала" позволит Т-15 легко прошивать борта "Абрамсов"

1102
0
+5

vestnik-rm.ru

Российская тяжелая боевая машина пехоты Т-15 после оснащения ее боевым модулем "Кинжал" получила способность уничтожать основные боевые танки ведущих стран мира, не применяя ракетного вооружения.

Уже после первой публичной демонстрации этой ТБМП, созданной на шасси унифицированной платформы "Армата", военные эксперты отмечали, что установленную 30-мм пушку необходимо заменить на более мощную. И вот, спустя три года, на военно-техническом форуме "Армия-2018" впервые был продемонстрирован вариант машины с 57-мм дистанционно-управляемым боевым модулем "Кинжал".

vestnik-rm.ru

Его основным вооружением является 57-мм автоматическое орудие со скорострельностью 80 выстрелов минуту. Снаряд способен на дальности в полтора километра пробивать 120-мм броню, расположенную под углом в 60 градусов.

Учитывая, что бортовая броня "Абрамса" в самом защищенном месте составляет всего 65 мм, то у "американца" нет шансов уцелеть. Впрочем, у других боевых танков с бортовой броней положение не намного лучше.

vestnik-rm.ru

Кроме того, у "Кинжала" имеются еще сверхзвуковые противотанковые управляемые ракеты "Атака", позволяющие расстреливать цели на дальностях в 6000 м.

Дмитрий Лемешко

27.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
M1 Abrams
Армата
Атака
Т-15
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
05.09.2018
"Арматам" дали ход
22.08.2018
Военно-технический форум "Армия-2018" открывается в подмосковном парке "Патриот"
21.08.2018
ПТУР "Атака" и 57-мм пушка усилили мощь "прокаченной" БМП Т-15 "Армата"
20.08.2018
Тяжелая боевая машина пехоты Т-15 с боевым модулем с 57-мм автоматической пушкой
18.09.2017
"Терминатор" призывного возраста
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.10 22:10
  • 290
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 02.10 21:45
  • 6
Тяжелый путь легкого истребителя: какой будет российская военная авиация
  • 02.10 21:16
  • 75
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 02.10 21:07
  • 17
ГП «Антонов»: как предприятие мирового уровня превратили в производителя фейковых новостей
  • 02.10 20:50
  • 2
Россия начала испытывать электромагнитное оружие на полигонах
  • 02.10 20:41
  • 1
Пушки-микроволновки: в РФ начались испытания нового оружия
  • 02.10 20:33
  • 2
Заместителем Рогозина станет экс-глава "Российских космических систем" Урличич - газета
  • 02.10 20:29
  • 4
"Мы ходим за линию фронта". Эксклюзивный репортаж с базы разведчиков
  • 02.10 19:54
  • 6
Положение с производством корабельных газотурбинных двигателей в России
  • 02.10 19:38
  • 2
Новейшее опытовое судно "Ладога" приказом главкома ВМФ России принято в состав флота
  • 02.10 19:36
  • 1
В РФ разрабатывается пассажирский самолёт на водороде
  • 02.10 19:23
  • 758
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 02.10 19:18
  • 16492
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.10 18:47
  • 52
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 02.10 18:40
  • 4
Путин в ходе визита в Индию обсудит военно-техническое сотрудничество