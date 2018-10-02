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02.10.2018
Вестник Мордовии

Секреты F-35I, если его собьют над Сирией, обязательно достанутся России

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vestnik-rm.ru

В настоящее время много обсуждается возможность применения израильских F-35I "Адир" против переданных Россией Сирии модернизированных комплексов противоздушной обороны С-300ПМ1ПМ2. Как отмечают военные эксперты редакции, скорее всего, Израиль сильно ограничит применение этой малочисленной, очень дорогой и, в тоже время, сверхсекретной техники.

Ведь потеря даже одного такого самолета над районами, которые контролируются правительственными войсками, будет настоящей катастрофой. Все, что останется от самолета, а, судя по опыту конфликта в бывшей Югославии, где был сбит другой стелс - "Найтхок" F-117, остаться может очень много, все обязательно попадет в Россию. Это может сильно повлиять на всю программу продвижения F-35 на международных рынках вооружений. Кому после этого понадобится рассекреченный боевой самолет?

Также надо иметь ввиду, что и сами "тридцать пятые" еще не доведены полностью до ума, то есть, возможна ситуация, когда какой-нибудь истребитель не вернется на базу из-за возникших на борту технических неисправностей. Плюс существует большая вероятность того, что израильские пилоты могут попасть в плен - попытка эвакуация приведет к новым многочисленным жертвам.

vestnik-rm.ru

Поэтому израильтяне, чтобы не потерять полностью лицо, обязательно нанесут по Сирии ряд мощных ударов с использованием беспилотников, благо у них их много. Возможно, в бой даже будут брошены ударные модели, о которых пока ничего не известно. Плюс не исключены атаки оперативно-тактическими ракетами. Разумеется, сирийцы большую часть из этого арсенала собьют, но потери в таком оружии будут не критичны для израильтян.

В результате все останутся довольными: сирийцы, наконец-то получившие С-300, израильтяне, "не испугавшиеся" новых систем ПВО, российская сторона, закрывшая небо агрессору.

Лев Романов

Видео

30.09.2018
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принадлежат Вестник Мордовии
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Страны
Израиль
Россия
Сирия
Югославия
Продукция
F-117
F-35
F-35A
С-300
С-300П
Проекты
БПЛА
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