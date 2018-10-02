Ударная мощь: в армии РФ могло уже быть несколько сотен танков Т-90М

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Российский основной боевой танк Т-90М в своей экспортной версии был впервые открыто представлен 7 лет назад, на выставке в Нижнем Тагиле. Машина произвела впечатление на российских и зарубежных экспертов. Правда, военные чиновники категорически отказались закупать модернизированный "девяностый".

В принципе, если вспомнить, сколько тогда лилось всякого негатива на отечественную бронетехнику, ничего удивительного в начальственных капризах не было. Из новой техники закупались только натовские бронеавтомобили, которых планировали иметь в войсках несколько тысяч. Плюс присматривались к западным бронетранспортерам и колесным танкам. Официально говорили, что эти образцы взяты для изучения, в то же время просачивалась информация о сборке этого импорта на российских предприятиях.

Можно было бы представить, что случилось бы сейчас с этой техникой после введения международных санкций. Сколько бы наших соединений реально перестали бы быть боеспособными.

Что же касается Т-90М, то если бы их закупка началась в 2014-м, а в год в войска поступало бы по одному полковому комплекту, то сейчас в наших сухопутных войсках было бы уже несколько сотен таких современных, ни в чем не уступающих западным моделям боевых машин. Это, кстати, положительно сказалось бы на продвижении данных танков на экспорт. Боевая техника, стоящая на вооружении армии продающей ее страны, всегда приобретается охотнее.

К сожалению, только недавно было принято решение о поставках Т-90М в сухопутные войска РФ. Сообщалось, что до их уровня будут доведены все имеющиеся в войсках "девяностые". Получится ли это реализовать в нынешних экономических реалиях, сказать трудно, но в Российской армии такая техника точно бы не была лишней.

Дмитрий Лемешко