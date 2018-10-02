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02.10.2018
ТАСС

Самоходки "Набросок" приступили к предварительным испытаниям

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Орудие "Флокс"
120-мм самоходное артиллерийское орудие "Флокс" на колесном шасси.
Источник: Алексей Жарич / АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»

В компании-разработчике рассказали об интересе зарубежных заказчиков к некоторым новым образцам

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Самоходные артустановки "Флокс" и "Магнолия", а также миномет "Дрок", разработанные в рамках опытно-конструкторской работы "Набросок", уже проходят предварительные испытания. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе "Уралвагонзавода".

Ранее главком Сухопутных войск Олег Салюков рассказал в интервью МК, что в России разрабатывается комплекс артиллерийско-минометного вооружения батальонного звена "Набросок" с различными вариантами базового шасси, в том числе для оснащения арктических подразделений.

"Самоходные артиллерийские орудия (САО) "Флокс" и "Магнолия", а также миномет "Дрок", созданные в рамках опытно-конструкторской работы "Набросок", в настоящее время успешно проходят предварительные испытания", - уточнили ТАСС в пресс-службе УВЗ.

О том, что опытные образцы САО и миномета по теме "Набросок" были отправлены на предварительные испытания, сообщили ТАСС в компании-разработчике комплексов ЦНИИ "Буревестник" (входит в УВЗ) в конце августа. Там уточняли, что 120-миллиметровое САО "Флокс" смонтировано на колесном шасси "Урал", 120-миллиметровое САО "Магнолия" - на двухзвенном гусеничном шасси для применения в условиях слабых грунтов, а 82-миллиметровый самоходный миномет "Дрок" смонтирован на колесном шасси "Камаз".

В "Буревестнике" также отмечали, что Минобороны не просто проявило интерес, в частности, к самоходному артиллерийскому орудию "Флокс", а ждет его поставок в войска, поэтому в Государственную программу вооружения включена ОКР "Набросок" по созданию целой гаммы высокомобильных образцов артиллерийского вооружения батальонного звена. К "Флоксу" также проявляет интерес ряд зарубежных заказчиков, однако для его поставок пока нет разрешительных документов.

01.10.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Буревестник
ГАЗ Группа
КАМАЗ
Уралвагонзавод
Проекты
Арктика
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