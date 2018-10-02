В Бурятии начались российско-монгольские учения "Селенга-2018"

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Российско-монгольские учения "Селенга" стартовали в Бурятии на учебно-тренировочном комплексе "Бурдуны", сообщает пресс-служба российского Восточного военного округа.

Эти учения проводятся ежегодно с 2008 года.

"В республике Бурятия на учебно-тренировочном комплексе "Бурдуны" ВВО состоялось открытие совместного российско-монгольского военного учения "Селенга-2018", - говорится в сообщении.

Впервые в истории совместного учения российские танкисты исполнили "танковый вальс" на танках Т-72Б.

По данным пресс-службы, учения продлятся до 12 октября.

В них принимают участие более 1 тысячи военнослужащих и до 200 единиц военной техники с обеих сторон.