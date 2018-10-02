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02.10.2018
РИА Новости

Российские силовики начали получать новейшие средства борьбы с дронами

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Переносной комплекс радиоэлектронной борьбы Пищаль. Архивное фото
Переносной комплекс радиоэлектронной борьбы Пищаль. Архивное фото.
Источник: © Пресс-служба Концерна "Автоматика" (Ростех)

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. "Ростех" начал поставлять российским ведомствам и организациям радиоэлектронные ружья "Пищаль" и многофункциональные комплексы "Ратник" для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, сообщил РИА Новости генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов.

"Мы планируем существенно увеличить начатые в этом году поставки, так как из-за высокой эффективности этих средств интерес к ним очень высок. Производство данных изделий успешно освоено на двух заводах холдинга, и начиная с января 2019 года мы готовы к массовым поставкам", - сказал он.

Ранее представитель концерна "Автоматика" (разработчик этих комплексов, входит в "Ростех") сообщил РИА Новости, что в начале 2019 года концерн начнет серийные поставки "Пищалей" в интересах российских силовиков. По его словам, это ружье было испытано в реальных боевых условиях и показало отличные результаты.

"Пищаль" представляет собой радиоэлектронное ружье массой три килограмма, способное обнаружить цель и подавить ее навигацию и связь на всех возможных частотах.

01.10.2018
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6Б21 Пермячка
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