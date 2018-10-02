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02.10.2018
РИА Новости

Отряд кораблей Тихоокеанского флота отправился в дальний поход

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Гвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ Варяг. Архивное фото
Гвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ Варяг. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов

ВЛАДИВОСТОК, 1 окт - РИА Новости. Отряд кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота (ТОФ) в понедельник вышел из Владивостока и приступил к решению задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

В отряд вошли флагман Тихоокеанского флота ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и большой морской танкер "Борис Бутома".

"Планируется, что плавание ОБК продлится более трех месяцев. За это время корабли Тихоокеанского флота проведут в море частные учения и тренировки, примут участие в ряде мероприятий, предусмотренных планами международного военного сотрудничества министерства обороны, в том числе в двустороннем российско-индийском военно-морском учении "Индра Нэви-2018", посетят с деловыми заходами иностранные порты", - отметил Воскресенский.

Командует походом начальник штаба Подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Эдуард Михайлов.

01.10.2018
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Страны
Индия
Россия
Продукция
Адмирал Пантелеев
Борис Бутома
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Военные учения
пр. 1155
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