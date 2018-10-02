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02.10.2018
РИА Новости

В Казахстане начинаются учения разведслужб ОДКБ "Поиск-2018"

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Военнослужащий армии Таджикистана во время совместных учений подразделений военной разведки государств-членов ОДКБ Поиск. Архивное фото
Военнослужащий армии Таджикистана во время совместных учений подразделений военной разведки государств-членов ОДКБ Поиск. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Учения разведывательных служб Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Поиск-2018" стартовали на юге Казахстана, сообщает пресс-служба российского Центрального военного округа.

"Главной целью учения является отработка вопросов ведения разведки в интересах обеспечения развертывания Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ. В ходе практических действий военнослужащие отработают вопросы ведения космической, воздушной, радиоэлектронной и других видов разведки", - говорится в сообщении.

В учении принимают участие подразделения вооруженных сил стран ОДКБ - Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Всего в "Поиске - 2018" задействованы около 3 тысяч военнослужащих и более 500 единиц техники, в том числе авиационной, отметили в военном ведомстве.

От России на учения прибыли разведывательные подразделения и спецназ ЦВО - всего более 300 военнослужащих, два самолета-разведчика Су-24МР, беспилотные летательные аппараты "Орлан-10" и "Форпост".

01.10.2018
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