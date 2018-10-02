"Мы ходим за линию фронта". Эксклюзивный репортаж с базы разведчиков

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 окт - РИА Новости, Андрей Коц. Бойцы воинской части 52634, дислоцированной в Нижнем Новгороде, редко светятся в газетах и телесюжетах, но их вклад в обороноспособность государства бесценен. Они - разведчики, "глаза и уши" 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа. В случае большой заварушки именно эти парни первыми пойдут за линию фронта, чтобы сеять хаос в тылу противника. Накануне осеннего призыва корреспондент РИА Новости побывал в гостях у разведчиков и попытался понять, кого берут в элиту Вооруженных сил России.

Специфика службы

На первый взгляд, база - самая обычная воинская часть. Автопарк с "Рысями" и "Тайфунами", казармы, спортгородок, узел связи, штаб, учебный корпус, складские помещения, полоса препятствий. На особый статус намекает лишь собственное стрельбище прямо на территории - заветная мечта любого командира. И памятник у центрального плаца: трехметровый боец с автоматом наперевес только приземлился и уже ведет наблюдение за местностью, рядом на земле - наспех собранный после десантирования парашют. На постаменте - лица его братьев по оружию, сражавшихся в четырех войнах: Великой Отечественной, афганской, чеченской и сирийской. Церемония открытия памятника приурочена к столетию военной разведки - эту дату в России с размахом отметят 5 ноября.

"У нас в основном контрактники, военнослужащих по призыву всего треть, - рассказывает РИА Новости заместитель командира части по работе с личным составом подполковник Александр Новиков. - Во время призыва мы имеем право первыми отбирать претендентов. Сюда попадают лучшие из лучших. Кандидат должен быть годен к службе без ограничений, получить на гражданке как минимум среднее специальное (а лучше - высшее) образование, соответствовать требованиям нормативов по физической подготовке и хорошим результатам психологического отбора. От себя добавлю: разведчик обязан быть начитанным. Это тренирует ум, обостряет ассоциативное мышление, умение видеть и запоминать мелкие детали. Ключевые качества для нашей службы".

Военнослужащие военной части 52634. Источник: Минобороны РФ / Вячеслав Красильников

Подполковник Новичков и абсолютное большинство других офицеров военной части 52634 прошли горячие точки, имеют богатый боевой опыт, награждены орденами и медалями. Ветеран-разведчик старший прапорщик Алексей Трофимов прошел Афганистан и Чечню, а сегодня делится опытом с молодым пополнением и выступает вокалистом в войсковом ансамбле. Пожалуй, лучше него известную песню "Батальонная разведка" исполняет только ее автор - афганец Игорь Морозов.

Помощник командира части по работе с верующими военнослужащими отец Виктор в составе сводного отряда ОМОНа брал Грозный зимой 1995-го. Попал в кольцо, но вывел свое подразделение из окружения. За смелые действия перед лицом превосходящих сил противника получил орден Мужества, обрел веру в Бога. Сейчас отец Виктор - крепкий, коренастый мужик с добрыми глазами - воспитывает одиннадцать детей и помогает молодым разведчикам стойко переносить тяготы и лишения воинской службы.

Священник воинской части 52634 отец Виктор. Источник: РИА Новости / Андрей Коц

"Ничто так не пугает, как неизвестность, - объясняет он РИА Новости. - Естественно, ребята, которые приходят в часть, чувствуют себя неуверенно. Моя задача - их разговорить, выслушать, помочь влиться в коллектив. Тут не только христиане, у нас служат парни разного вероисповедания. Помощь оказываю всем, кто обратится. Разведка - большая семья, мы все равны и все в ответе друг за друга".

Мотивация разведчика

Боевое братство - ключевой, но не единственный козырь войсковых разведчиков. Здесь каждый - штучный специалист, на обучение которого государство тратит немалые средства. Батальон разведки - самое боевое подразделение части - должен уметь воевать в отрыве от основных сил. Его бойцы неделями и месяцами пропадают в лесах и болотах, учатся наводить на цели авиацию, минировать мосты и переправы, без шума и пыли брать пленных, лежать под колючей проволокой в считаных метрах от траншеи противника, фиксируя каждый шорох или шепотом сказанное слово. Уклонист, которого участковый за ухо привел в военкомат, на такое не способен в принципе. У разведчиков своя мотивация.

"Я окончил кадетский корпус в Нижнем Новгороде. Когда учился, сразу нацелился на войсковую разведку, - говорит РИА Новости рядовой Артем Трусов, снайпер разведбатальона. - С детства мечтал служить в спецназе, занимался спортом, тренировал глазомер. После четвертого месяца службы по призыву заключил с Минобороны первый контракт на два года. Останавливаться на этом не собираюсь: буду поступать в военное училище, стану офицером. В месяц получаю 25 тысяч рублей, этого более чем хватает, учитывая, что я пока рядовой. На себя почти не трачу - часть обеспечивает всем необходимым".

Снайпер Артем Трусов на боевой позиции. Источник: РИА Новости / Андрей Коц

Действительно, в бытовом отношении военная часть 52634 больше напоминает неплохую гостиницу, работающую по системе "все включено". В столовой ежедневно новое меню, по два первых и три вторых блюда на выбор. Готовят гражданские специалисты на аутсорсинге. Завпроизводством Светлана Владимировна подчеркивает: в течение недели меню не повторяется. Спят разведчики в компактных и удобных кубриках, на четыре кровати каждый. В казармах есть душевые кабины, библиотеки с хорошим собранием - от Жуковского до воинских уставов и научной фантастики. В комнатах досуга и информирования подразделений есть телевизоры и всегда лежит подборка свежей прессы. Оборудованы просторные бытовки, где можно подшить воротнички и погладить форму. Порядок бойцы наводят самостоятельно: в каждом жилом помещении - по три промышленных пылесоса и полный набор чистящих средств. Никакой покраски травы кисточкой и выравнивания сугробов дощечкой - только боевая подготовка.

Боевая учеба

Собственное стрельбище - любимое детище врио командира части подполковника Николая Киселева. Современное мишенное поле автоматизировано, тонкая аппаратура фиксирует попадания по учебным целям и передает данные на командный пункт полигона. Руководителю стрельб не нужно смотреть в бинокль - вся информация выводится на пульт. Позиции для ведения огня тоже непростые: на краю полигона военные инженеры оборудовали "сирийский вал" - высокую насыпь, изрытую с обратной к цели стороны траншеями и стрелковыми ячейками. Точно на таких же искусственных фортификациях сегодня держат оборону бойцы сирийской армии. Опыт войны в ближневосточной пустыне разведчики изучают и перенимают с максимальной щепетильностью. Они должны быть готовы работать в любой местности и во всех климатических условиях.

Огневая подготовка проводится регулярно - разведчики стреляют минимум раз в неделю. На специальных занятиях каждый военнослужащий сам пристреливает свой автомат или винтовку. В обязательном порядке учат самостоятельно собирать парашюты - воздушно-десантную практику проходят все: от четырех до десяти прыжков в год на бойца. Прыгают с проверенными и надежными Д-6 и Д-10. У специалистов есть опыт затяжных прыжков с парашютными системами типа "крыло". Пока разведчики десантируются с вертолетов Ми-8, но скоро им выделят самолеты военно-транспортной авиации.

Военнослужащие военной части 5263. Источник: Минобороны РФ / Вячеслав Красильников

Теоретические знания бойцы военной части 52634 получают в современном учебном корпусе. Ответственным за поддержание порядка назначен капитан Сергей Константинов, который вдобавок является председателем военно-охотничьего общества гарнизона и организатором спортивных соревнований среди военных охотников и рыболовов. В классах и аудиториях матчасть представлена максимально наглядно. На занятиях по видам разведки бойцы изучают самодельные макеты местности с ключевыми объектами инфраструктуры вероятного противника.

У вертолетных площадок в странах НАТО, к примеру, типовая конфигурация: научился закладывать фугас на одной - считай, научился на всех. На макетах разведчики учатся заходить на объект с правильной стороны, грамотно распределять силы, выявлять слабо охраняемые участки и своевременно просчитывать пути отхода. Подробные интерактивные карты с рельефом готовят под каждую боевую операцию. Так же скрупулезно разведчиков учат охранять периметр собственной базы: в отдельной комнате есть детальный макет воинской части с маршрутами патрулей и постами караульных. Все просто, наглядно и эффективно.

Особое внимание уделяется физподготовке. На территории части - несколько тренажерных залов, оборудованных всем необходимым: от лавок для жима штанги лежа до гантелей и тренажеров на разные группы мышц. Вскоре в части появится боксерский ринг.

Преемственность поколений

Офицеры соединения регулярно проводят в школах Нижнего Новгорода уроки мужества, организовывают выставки вооружений и боевой техники, в часть приходит молодежь с экскурсиями. Год назад разведчики взяли шефство над местным военно-патриотическим клубом имени Минина и Пожарского. Друг части, президент Федерации армейского рукопашного боя Нижегородской области Михаил Рослов готовит из девяти-шестнадцатилетних школьников настоящих мужчин, способных постоять за себя. Как и положено в армии, воспитанники клуба принимают присягу.

На торжественной церемонии в церкви иконы Пресвятой Богородицы "Умиление" перед взводом юных рукопашников с речью выступил подполковник Александр Новиков. Мальчишки слушали офицера в тельняшке и полевом камуфляже раскрыв рты и не моргая. По горящим глазам было видно: эти парни хоть завтра готовы в разведку.