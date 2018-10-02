Путин отметил роль сухопутных войск в обеспечении обороноспособности России

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником личный состав и ветеранов Сухопутных войск РФ, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"На протяжении всей своей истории Сухопутные войска играли ключевую роль в обеспечении обороноспособности и защите национальных интересов страны. Героизм, отвага и мужество многих поколений солдат и офицеров навсегда останутся в памяти нашего народа, в ратной летописи отечества", - говорится в поздравлении.

Путин отметил важность того, что сегодня личный состав войск бережно хранит славные боевые, патриотические традиции своих предшественников, демонстрирует отличную выучку, верность воинскому долгу и присяге, а также "достойно решает поставленные задачи - на благо России".