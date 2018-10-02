Россия начала испытывать электромагнитное оружие на полигонах

Российское электромагнитное оружие уже проходит испытания на полигонах, сообщил ТАСС советник первого замгендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" (входит в "Ростех") Владимир Михеев.

Господин Михеев отметил, что так называемые СВЧ-пушки (СВЧ — сверхвысокочастотное излучение) "существуют и очень эффективно развиваются". "Испытания проводятся постоянно и в лабораторных условиях, и на полигонах",— отметил он. Параллельно ведутся активные работы над системами защиты от электромагнитного оружия, добавил замглавы концерна.

Поражающим фактором в СВЧ-пушках является сверхмощное электромагнитное излучение —электромагнитный "выстрел". Такими пушками, в частности, планируется снабжать российские беспилотники. Электромагнитное оружие будет способно полностью выводить из строя электронику противника.