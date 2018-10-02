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02.10.2018
Коммерсантъ

Россия начала испытывать электромагнитное оружие на полигонах

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Владимир Михеев
Владимир Михеев.
Источник: © Концерн "Радиоэлектронные технологии"

Российское электромагнитное оружие уже проходит испытания на полигонах, сообщил ТАСС советник первого замгендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" (входит в "Ростех") Владимир Михеев.

Господин Михеев отметил, что так называемые СВЧ-пушки (СВЧ — сверхвысокочастотное излучение) "существуют и очень эффективно развиваются". "Испытания проводятся постоянно и в лабораторных условиях, и на полигонах",— отметил он. Параллельно ведутся активные работы над системами защиты от электромагнитного оружия, добавил замглавы концерна.

Поражающим фактором в СВЧ-пушках является сверхмощное электромагнитное излучение —электромагнитный "выстрел". Такими пушками, в частности, планируется снабжать российские беспилотники. Электромагнитное оружие будет способно полностью выводить из строя электронику противника.

01.10.2018
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Страны
Россия
Компании
КРЭТ
Ростех
Проекты
БПЛА
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2 комментария
№1
02.10.2018 13:52
Будет лет через 10-15 а до этого будут бесконечные интервью, цитаты, тесты, прототипы "не имеющие аналогов" и т.п.
+1
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№2
02.10.2018 20:50
Будет лет через 10-15 а до этого будут бесконечные интервью, цитаты, тесты, прототипы "не имеющие аналогов" и т.п.
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Ну  почему  же   через  10-15  лет:  можете  прогуглить
систему  "Ранец"
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