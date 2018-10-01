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01.10.2018
Российская газета

Танк американского производства превратили в груду металлолома на Синае

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Танк М60
Танк М60.
Источник: rg.ru

Американские М60 продолжают гореть и взрываться. Если раньше в Сеть попадали изображения уничтоженной техники из Турции и Йемена, то сейчас эти танки все чаще теряет египетская армия во время проведения операции против боевиков на Синае.

Так, недавно террористам запрещенной в России группировки ИГИЛ удалось полностью вывести из строя очередную бронемашину. В результате попадания реактивной гранаты М60 оказался полностью разрушен.

Как отмечает российский военный эксперт Юрий Лямин, это уже не первая такая потеря. Египтяне регулярно лишаются здесь бронетехники, в том числе и этих устаревших танков американского производства. Поскольку у боевиков мало ПТУР, как правило, танки выводят из строя РПГ или они подрываются на минах и мощных фугасах. В большинстве случаев все заканчивается очень печально - "шестидесятые" превращаются в металлолом.

Многих удивляет, что египтяне применяют в этом районе такие уязвимые танки, а не более современные и лучше защищенные M1A1.

По данным Лямина, американские "Абрамсы" состоят на вооружении танковых дивизий, а на Синайском полуострове задействованы только части механизированных соединений, штатными машинами которых как раз и являются старые М60.

"Большая часть из них была доставлена в Египет в начале 90-х гг. в качестве военной помощи из-за образовавшихся излишков американской боевой техники, которая была складирована на случай глобальной войны в Европе. Эти машины устарели и нуждаются в замене на современную технику", - считает военный эксперт.

В настоящее время в египетском танковом парке кроме американских машин остаются еще Т-55 и Т-62, полученные у СССР.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

30.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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в открытом доступе
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Страны
Египет
Йемен
Россия
США
Турция
Продукция
M1 Abrams
Т-55
Т-62
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