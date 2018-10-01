Российская техника "вторглась" в ЮАР

Отечественные разработчики приняли участие в крупнейшей выставке в Африке AAD-2018

Международная конференция и выставка аэрокосмической и оборонной промышленности Africa Aerospace and Defence 2018 (AAD-2018), проходившая 19-23 сентября с.г. в Претории, столице Южно-Африканской Республики, является на сегодня самой масштабной оружейной выставкой на Африканском континенте. Территориально она проходила на базе южноафриканских военно-воздушных сил Waterkloof Centurion, где в указанные дни были представлены новейшие образцы оборонной промышленности разных стран мира для всех видов вооруженных сил.

С 1992 года AAD проводится каждые два года при поддержке Военно-воздушных сил ЮАР. Корпорация по вооружению Южной Африки, Южноафриканская ассоциация аэрокосмической, военно-морской и оборонной промышленности совместно с Ассоциацией коммерческой авиации Южной Африки являются организаторами данного мероприятия. До 2006 года экспозиция разворачивалась в столице страны Претории. Затем несколько лет местом ее проведения была военно-воздушная база Ysterplaat под Кейптауном, но с 2012 года авиабаза Waterkloof Centurion к югу от Претории вновь является основной площадкой мероприятия.

За 26 лет существования AAD стала главной межафриканской выставкой аэрокосмических и оборонных систем, различной продукции военного и двойного назначения, сочетая как торговые возможности, так и зрелищные авиашоу. В этом году Africa Aerospace and Defence объединила свыше 300 иностранных компаний из более 30 стран.

Участие России в 2018 году стало юбилейным, в 10-й раз на выставке были представлены передовые российские производители оборонно-промышленного комплекса. На павильонной площади в несколько сотен квадратных метров размещалась экспозиция крупнейших оборонных предприятий страны, включая госкорпорацию "Ростех", АО "Рособоронэкспорт", ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", АО "Объединенная судостроительная корпорация", АО "Вертолеты России", АО "НПО "Высокоточные комплексы", АО "НПК "Техмаш" и др. В общей сложности россияне представили на выставке более 280 образцов вооружения и военной техники. Распоряжением Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ организатором участия российского оборонно-промышленного комплекса здесь был определен "Рособоронэкспорт".

Российская делегация представила специалистам актуальную информацию о таких образцах вооружения и военной техники, как учебно-боевой самолет Як-130, военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А и Ил-112В, истребитель МиГ-29М2, вертолеты Ми-28НЭ, Ка-52 и Ка-226Т, неатомные подводные лодки типов "Амур-950" и "Амур-1650", патрульный корабль проекта 22162, противотанковые ракетные комплексы "Корнет-ЭМ" и "Метис-М1", огнеметы "Шмель-М" и "Варна", а также дала возможность всем желающим ознакомиться с различными образцами стрелкового оружия и боеприпасов.

Концерн "Техмаш" включил в экспозицию универсальный контактный авиационный взрыватель для авиабомб и снаряды к реактивным системам залпового огня "Град" и "Смерч", авиационные и танковые боеприпасы.

Холдинг "Росэлектроника" презентовал свою продукцию для единой системы управления тактическим звеном и командно-наблюдательную машину из состава комплекса средств автоматизированного управления противотанковыми формированиями.

Российская бронетехника была представлена бронетранспортерами БТР-80А и БТР-82А, а также специальной полицейской машиной "Тигр". В свою очередь, в экспозиции средств ПВО можно было получить информацию о зенитном ракетно-пушечном комплексе "Панцирь-С1" и переносных зенитных ракетных комплексах "Верба" и "Игла-С".

Участие России в AAD-2018 имеет большое значение для развития дальнейшего сотрудничества между Москвой и Африканским континентом, и хотя, по мнению экспертов, пока не все так просто, существуют большие перспективы и основания для заключения контрактов как с африканскими странами, так и с другими государствами, которые принимают участие в выставке. Интерес многих африканских специалистов объясняется еще и тем, что в 1960–1980 годах наше оружие было поставлено во многие страны континента, но после 1991 года поставки военной техники по разным причинам были приостановлены. Вопросы по осуществлению ремонта и проведению модернизации имеющейся на вооружении военной техники советского производства остаются актуальными.

В настоящее время со стороны устроителей выставки AAD очевиден интерес к современной российской технике, особенно к вертолетам и различным типам самолетов, также проводятся переговоры относительно сотрудничества в военно-морской области. Представитель Министерства обороны ЮАР Сэм Гулубе во время своего выступления на брифинге в честь открытия выставки заявил, что ЮАР не имеет стратегического партнера и Россия может им стать.