ОБСЕ занялась гибридными угрозами

Международное сообщество пытается выработать новые подходы к обеспечению безопасности в современных условиях

Совет министров государств - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в декабре 2016 года принял решение развернуть структурный диалог по поиску новых подходов к обеспечению кооперативной безопасности в Европе. Диалог охватывает комплекс вызовов и угроз современности, включая контроль над вооружениями, меры по укреплению доверия и безопасности, а также общие политико-военные вопросы.

Диалог продемонстрировал высокую эффективность и, несмотря на существующие разногласия между Россией и Западом, получил поддержку многих министров иностранных дел стран ОБСЕ. Созданная в его рамках неформальная рабочая группа в составе представителей всех 57 государств – членов ОБСЕ ставит перед собой задачу проведения дискуссий по проблемам восприятия угроз, трендам в развитии военных доктрин, состоянию вооруженных сил, военным учениям, контактам между военными и снижению рисков.

Важное место в деятельности рабочей группы отводится политико-военным аспектам безопасности. При этом некоторые государства – члены ОБСЕ высказали пожелание обсудить на заседаниях проблематику гибридных войн и гибридных угроз, которые в существенной степени определяют многие современные тенденции в развитии мира и войны.

Одной из причин проведения углубленной дискуссии стало существование различных интерпретаций понятий "гибридные войны и угрозы" и отсутствие согласованного понимания этих терминов. В этом контексте ожидается, что диалог позволит пролить свет на смысл и цели гибридной войны и связанных с ней угроз, а полученные результаты будут способствовать выработке совместных кооперативных шагов всех государств – членов ОБСЕ по снижению рисков.

Одной их важных инициатив рабочей группы стало проведение в Вене 19–20 сентября 2018 года панельной дискуссии по теме "Понимание гибридных угроз и их влияние на пространстве ОБСЕ". Эта тема выносилась на обсуждение впервые. Приглашенные эксперты из стран – участниц организации (России, Италии, Норвегии и Голландии) в присутствии около 200 дипломатов и военных государств – членов ОБСЕ изложили свое видение гибридных угроз, их возможных объектов, источников и стратегий применения. При этом дискуссия носила подчеркнуто деполитизированный академический характер, что позволило сосредоточиться на сущностных аспектах тематики гибридных угроз и гибридных войн. Следует отметить, что на этапе подготовки к дискуссии в процессе предварительного обмена мнениями между экспертами стал очевидным достаточно широкий разброс представлений о том, что такое гибридная война и гибридные угрозы.

Зыбкость международного консенсуса в отношении понятия "гибридная война" емко отражает фраза эксперта доктора Патрика Куллена из Норвежского института иностранных дел: "Пока нет общего понимания, что представляет собой этот вид конфликта, но все, включая НАТО и ЕС, считают, что проблема существует". В интересах дальнейшего изучения феномена норвежский эксперт предложил определить базовое понимание термина с опорой на свежие публикации и эмпирические свидетельства, разработать согласованную терминологию для описания концепции.

Оригинальную точку зрения на гибридную войну высказал модератор панельной дискуссии профессор Алессандро Полити, директор Фонда оборонного колледжа НАТО в Риме. По его мнению, гибридная война сочетает в себе черты имевших место в прошлом революционных войн и современных конфликтов низкой интенсивности. Разница заключается в том, что сегодня гибридные угрозы нацелены на слом и разрушение политического режима, в то время как революционные войны велись с целью разрушения старого общества и замены его принципиально новой структурой.

В то же время эксперт Минке Муйндерс из Нидерландского института международных отношений Клингендайл считает, что гибридный конфликт представляет собой "конфликт между государствами, который стремятся удержать ниже порога открытого вооруженного конфликта, при интегрированном применении средств и различных участников. Цель конфликта состоит в решении определенных стратегических задач".

Автор настоящей статьи получил возможность изложить в рамках дискуссии свое видение данной проблемы, известное читателям "НВО" по его публикациям в течение ряда лет.

В следующем номере "НВО" мы представим подробный анализ докладов, которые были заслушаны на мероприятии, а также выводы относительно того, каким образом международное сообщество может противостоять новым рукотворным угрозам, получившим объединяющее название "гибридных" и усиливающим опасную неопределенность в отношениях между государствами и их объединениями.

Александр Бартош

Александр Александрович Бартош – член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов.