Космос станет полем боя к 2020 году

Обвиняя Москву в запуске спутников-инспекторов, Вашингтон сам уже давно держит их на орбите. Иллюстрация с сайта www.afspc.af.mil.

Пентагон обнародовал план создания нового вида ВС США

В рамках проходившего недавно очередного симпозиума "Воздух, космос и кибернетика - 2018", который ежегодно проводит американская Ассоциация военно-воздушных сил, министр ВВС США Хизел Вильсон представила некоторые детали плана строительства Космических сил (КС) Соединенных Штатов и направлений их формирования.

ОБЩИЕ УСТАНОВКИ

Глава Министерства ВВС очертила структуры шестого вида ВС США, определила ранги сотрудников Пентагона, ответственных за их создание, и сферы их деятельности.

Сегодня за военные космические программы в рамках Пентагона отвечают ВВС. Уилсон считает, что для эффективного функционирования КС придется дополнительно задействовать 13 тыс. специалистов. Причем в первый год затраты на новый вид ВС составят 3,3 млрд долл., а в течение ближайших пяти лет создание КС США как полноценного вида ВС может обойтись американскому бюджету примерно в 12,9 млрд.

Свой план Уилсон назвала "смелым" и "полностью отражающим взгляды президента". Она в основном говорила о характере будущей войны в воздухе и космосе и не коснулась подробностей рекомендаций по деталям создания будущих КС. В выступлении министра были сформулированы ее предложения в соответствии с директивой первого заместителя министра обороны США Патрика Шанахана от 14 сентября с.г., который обязал Уилсон и заместителя министра обороны по исследованиям и разработкам Михаила Гриффина разработать свои концепции структуры Управления космического разработок (УКР), которое будет заниматься внедрением комических инноваций и быстрым развитием технологий.

Однако в своих предложениях Уилсон пошла значительно дальше требований Шанахана. Она разработала подробную концепцию создания УКР и предложила детальный план перевода отвечающих за космос подразделений ВС США, а также программ и подразделений Пентагона в будущее Министерство Космических сил (МКС), включая порядок и сроки утверждения нововведений Конгрессом США. Министр сформулировала стратегическую значимость КС и жесткие требования к персоналу и требуемым ассигнованиям.

При этом Уилсон категорически отвергла инициативу Белого дома о назначении помощника министра обороны по космосу. Она считает, что в процессе перехода к Космическим силам необходимо минимизировать все возможные проволочки данного процесса и обеспечить гарантию непрерывности выполнения текущих космических задач. "В выдвигаемом предложении ясно сформулирована задача, непосредственно относящаяся к стратегической проблеме, которую мы пытаемся решить.

Она непосредственно связана с бойцами, гарантирует строгую вертикаль власти и позволяет избежать ненужных отсрочек и прерывания хода реализации выполняемых программ", – заявила министр ВВС США.

УПРАВЛЕНИЕ КОСМИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК

Следует отметить, что Уилсон предложила передать УКР в Управление быстрого реагирования ВВС США (Air Force Rapid Capabilities Office – AFRCO), которое уже получает финансирование от Конгресса и имеет право проводить эксперименты и создавать технологии следующего поколения. В итоге УКР будет существовать в виде некоторой гибридной организации, в состав которой войдут пункты обеспечения дистанционной связью (PCO) и Национальное управление военно-космической разведки США (National Reconnaissance Office – NRO). Как отметила министр Уилсон, "сегодня PCO уже существуют, укомплектованы профессиональным личным составом, имеющим опыт решения задач в интересах Космического командования США".

Примечательно, что министр ВВС США категорически выступает против намерений придания УКР статуса мозгового треста Пентагона, не имеющего непосредственных связей с подразделениями видов ВС, занимающихся обучением личного состава, оснащением войск вооружениями и имеющих организационные полномочия по введению соответствующих технологий в ВС.

По замыслу министра, УКР должно быть укомплектовано специалистами видов ВС и представителями федеральных служб, тесно сотрудничающих с Космическим командованием США. Заместитель директора УКР, например, может одновременно занимать и должность оперативного директора Космического командования США.

Для непрерывного проведения космических операций все реализуемые программы должны оставаться в ведении видов ВС до начала полноценного функционирования УКР, за исключением программ обеспечения превосходства в космосе и необходимых для этого сил и средств.

В своем предложении Уилсон настаивает на том, что подразделения разведывательного сообщества, действующие в интересах военного космоса, должны входить в Космические силы. Она также считает, что будущий директор Национального управления военно-космической разведки США должен возглавлять пункты обеспечения дистанционной связью (PCO). По мнению командира ВВС США, такой подход "обеспечит единство командования и углубит связи военно-космических структур и космических подразделений разведывательного сообщества".

МИНИСТЕРСТВО КОСМОСА

В 2020 году Конгресс должен предоставить Пентагону полномочия и ресурсы для создания штаба Космических сил. Это, по словам министра ВВС, "позволит Минобороны создать базу для нового министерства", а ВВС в 2021 финансовом году после утверждения этого процесса Конгрессом "передать в созданное ведомство личный состав видов ВС и реализуемые программы". Это предложение, как сказала Уилсон, позволит ликвидировать все возражения, препятствующие реализации намерения президента по созданию нового военного министерства.

В директиве от 10 сентября с.г. заместитель министра обороны Патрик Шарахан предписал главному администратору Минобороны, третьему по рангу лицу в иерархии управления военным ведомством, запустить процесс создания специального управления, которое в координации с Управлением связей Белого дома (White House Liaison Office) должно начать подбор кандидатов на должности в МКС. Однако, по мнению Уилсон, учреждение должности помощника министра обороны по космосу, создание нового бюрократического аппарата или передача космических программ некоторым промежуточным подразделениям не соответствуют намерениям президента.

Глава ВВС включила также в свои предложения перечень задач и функций КС. При этом впервые после указания президента Дональда Трампа о создании самостоятельного вида ВС, предназначенного для боевых действий в космосе, официальный представитель МО подробно объяснила, для чего же будут предназначены КС.

По ее словам, эти силы будут "нести ответственность за организацию, обучение, оснащение и формирование космических подразделений, необходимых для ведения войны в околоземном пространстве". Они будут разрабатывать стратегию и тактику наступательных и оборонительных операций в космосе, включая ПРО, а также обеспечивать создание и поддержание превосходства ВС США в космосе.

К другим задачам КС относятся: проведение совместных операций в космосе; обеспечение боевой поддержки воинским подразделениям, принимающим участие в космических операциях; создание совместных космических баз и оказание других форм поддержки видам ВС, для которых не характерны действия в космосе. КС будут также осуществлять глобальное комплексное управление космическими операциями.

ЧИСЛЕННОСТЬ И БЮДЖЕТ

Численность личного состава КС будет составлять около 13 тыс. человек, включая примерно 2400 сотрудников главного штаба, в состав которого войдут члены секретариата и административные сотрудники. В число этих сил будут входить около 10 тыс. операторов спутниковой связи, аналитиков оценки угроз и личный состав подразделений передового базирования.

По оценкам экспертов ВВС, как уже отмечалось, в первый год на формирование КС должно быть израсходовано 3,3 млрд долл. и почти 13 млрд долл. – в следующие пять лет. При этом из 3,3 млрд долл. на создание штаба будет израсходовано 425 млн, 351 млн долл. уйдет на формирование подразделений центрального подчинения (direct reporting units; самостоятельные подразделения, которые о происходящих событиях будут докладывать только начальнику штаба ВВС или назначенным им инстанциям, минуя все остальные звенья руководства этого вида ВС), 1,3 млрд долл. будут истрачены на формирование функциональных подразделений КС, 114 млн долл. – на личный состав боевых командований, а около миллиарда истратят на развитие инфраструктуры нового вида ВС.

Главными компонентами КС станут УКР, Центр космических и ракетных систем ВВС (Air Force Spaceand Missile Systems Center), некоторые подразделения Командования космических и противоракетных систем Сухопутных войск (Army Spaceand Missile Defense Command), отдельные подразделения Командования космических и боевых систем ВМС (Spaceand Naval Warfare Systems Command – SPAWAR). Уилсон также предложила включить в МКС представителей управления ПРО (Missile Defense Agency), Управления стратегических возможностей (Strategic Capabilities Office), НАСА, а также Национальное управление океанических и атмосферных исследований (National Oceanicand Atmospheric Administration). Кроме того, полагает министр, в состав космического ведомства должны войти и представители Управления космическим движением (Space traffic management office) Министерства торговли.

ПОЗИЦИЯ МЭТТИСА

По сообщениям американских СМИ, в ходе визита в Бразилию 15 августа с.г. министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Космические силы необходимы Соединенным Штатам для защиты американских спутников от оружия, которое разрабатывают Китай и Россия. В свою очередь, демонстративное уничтожение Китаем в 2007 году одного из своих бездействующих спутников министр назвал "посланием" в адрес Вашингтона. С тех пор, отметил глава Пентагона, американская разведка наблюдает "за тем, как другие страны, в том числе Россия, развивают свои наступательные возможности в космосе".

Министр также объявил, что Пентагон не намерен размещать оружие в космосе, но отметил, что США "не станут сидеть сложа руки, если кто-то попытается преградить Америке доступ к космическому пространству". Однако конкретные меры, которые США в этом случае готовят будущим агрессорам, министр предпочел сохранить в секрете.

Позиция Мэттиса подтверждается подозрениями, которые в отношении Москвы высказала несколько ранее и помощник госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями Илим Поблет. Она сообщила, что Россия разрабатывает противоспутниковые ракеты и мобильные лазерные системы, а в октябре 2017 года российские военные вывели на орбиту так называемый спутник-инспектор, который ведет себя крайне подозрительно.

При этом отметим, что слова военного министра и помощницы госсекретаря прозвучали всего через несколько дней после объявления вице-президентом Майком Пенсом о планах создания к 2020 году шестого вида ВС США – Космических сил.

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"