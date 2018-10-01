Оставьте Приднестровье: Молдавия прогоняет российские войска

Премьер Молдавии потребовал вывода российских войск из Приднестровья

Премьер-министр Молдавии Павел Филипп призвал российскую сторону вывести из Приднестровья свои войска. Такое заявление он сделал во время выступления на Генеральной ассамблее ООН. По его мнению, такие действия приведут к урегулированию приднестровского конфликта и способствуют воссоединению страны.

России должна вывести войска из Приднестровья, заявил премьер-министр Молдавии Павел Филипп во время выступления на Генеральной ассамблее ООН.

"Мы призываем Российскую Федерацию прекратить эти незаконные и провокационные [действия] и возобновить вывод вооруженных сил согласно обязательствам, принятым на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году", - цитируют премьер-министра на сайте правительства страны.

Он уточнил, что вывод российских войск с территории Молдавии способствует урегулированию приднестровского конфликта и воссоединению страны.

По его мнению, правильным является решение включить в повестку 73-й сессии Генассамблеи ООН пункт "о полном выводе иностранных войск из Республики Молдова". Это, отметил Филипп, указывает на важность и актуальность данного вопроса для всего мирового сообщества.

Резолюцию № А/72/L.58 "О полном и безусловном выводе зарубежных вооруженных сил с территории Республики Молдова", в которой речь шла о российском контингенте в Приднестровье, Генассамблея ООН приняла 22 июня. За ее принятие проголосовали 64 страны, против - 15, воздержались - 83.

До начала голосования министр иностранных дел Молдавии Тудор Ульяновский заявил, что данное соглашение касается вопроса, который имеет основополагающее значение для страны.

"Спустя почти 27 лет после того, как страна обрела независимость, и 26 лет после того, как она стала страной - членом ООН, оперативная группа российских войск и их вооружение все еще расположены на территории Республики Молдова без разрешения властей страны. Пребывание иностранных военных сил и вооружений на территории Молдавии без ее четко выраженного на то согласия не только не совместимо с ее независимостью, суверенитетом и нейтральностью, это еще и противоречит международному праву и Уставу ООН", - подчеркнул он.

Молдавский министр также подчеркнул, что резолюция содержит в себе призыв ко всем странам четко соблюдать принципы Устава ООН. По его убеждению, вопрос с присутствием российских войск необходимо решать мирным путем и без предварительных условий. Соглашение о принципах урегулирования конфликта от 1992 года не давало России позволения размещать свои военные базы в Молдавии, заключил Ульяновский.

В свою очередь российская сторона, отвечая на это, заявила, что исполнение мандата миссии на территории Приднестровья и политическое разрешение конфликта в интересах Москвы.

По словам заместителя постпреда России при всемирной организации Дмитрия Полянского, резолюция Генассамблеи не поспособствует дальнейшему прогрессу в переговорах между Кишиневом и Тирасполем.

"Сожалеем в связи с итогами прошедшего голосования. Излишняя политизация произошла именно в тот момент, когда наметился реальный прогресс между Кишиневом и Тирасполем", - подчеркнул Полянский.

Он также отметил, что "Россия строго привержена неукоснительному выполнению российским воинским контингентом мандата и задач совместной миротворческой операции на Днестре, реальных оснований для изменения формата которой пока, к сожалению, не просматривается".

Вопрос о выводе российских войск из Приднестровья обсуждается уже довольно давно. Соответствующее требование еще в прошлом году предъявлял молдавский парламент. За одобрение такой инициативы выступил 61 депутат из 101. После оглашения результатов представители Партии социалистов вышли из зала заседаний, назвав такое заявление "провокацией", сообщало издание point.md.

В декларации уточнялось, что расположение на территории страны российских войск и "значительного количества оружия и боеприпасов из Российской Федерации" является "постоянной угрозой" для "суверенитета, целостности и независимости Республики Молдова".

"Обращаемся ко всем международным организациям с просьбой поддержать инициативу, направленную на подтверждение суверенитета и государственности Республики Молдова", - приводит издание текст документа.

Впрочем, несогласных с таким решением тоже было достаточно, в числе которых и молдавский лидер. "По поводу так называемой декларации относительно Приднестровья со стороны правящего парламентского большинства. Категорически осуждаю эту очередную провокацию", - написал в своем фейсбуке президент Молдавии Игорь Додон. По его мнению, эти действия "направлены на ухудшение отношений" с Россией и "подрыв тех успехов, которых [Кишиневу] удалось достигнуть совместно с российским руководством".

В Москве эти намерения Молдавии приняли в штыки и оценили как недружественные и провокационные. "В Москве рассматривают этот шаг, игнорирующий подлинные первопричины и реалии присутствия ограниченного российского воинского контингента на Днестре, как еще одно звено в череде недружественных акций, предпринимаемых в последнее время в Кишиневе противниками позитивных изменений в российско-молдавских отношениях", - подчеркнули в сообщении МИДа.

Конфликт в Приднестровье приобрел статус вооруженного столкновения в 1992 году, и в июле того же года Россия ввела в Бендеры и Дубоссары свои миротворческие силы. В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (бывшая 14-я общевойсковая армия).

Лидия Мисник