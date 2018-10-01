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01.10.2018
Военное обозрение

Bell Helicopter представил ударный конвертоплан V-247

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Во вторник американская компания-производитель вертолетов и винтокрылов Bell Helicopter (входит в Textron) представила на выставке Modern Day Marine в Куантико полноразмерный макет ударного беспилотника – конвертоплан V-247 VIGILANT с противотанковым вооружением, сообщает блог dambiev.

https://dambiev.livejournal.com

По данным разработчика, максимальная взлетная масса беспилотника – 12 тонн, вес полезной нагрузки – 5,9 тонн. Заявленная максимальная скорость – 560 км/час, боевой радиус – 830 км. Продолжительность полета с грузом 270 кг – до 15 часов. Способен осуществлять дозаправку в воздухе.

Наличие 4 пилонов позволяет размещать различную полезную нагрузку, в том числе подвесные топливные баки, радиолокационные системы, противотанковые ракеты AGM-114 "Хеллфаер" и JAGM, а также торпеды Mark 50.

https://dambiev.livejournal.com

Россия также ведет подобные разработки. В начале сентября СМИ сообщили о разработке российскими конструкторами десантного конвертоплана. А в прошлом месяце прошло успешное испытание беспилотного конвертоплана, разрабатываемого Казанским национальным исследовательским техническим университетом (КНИТУ) по заказу Минобороны РФ. Дальность полета опытного образца составила около 100 км, максимальная скорость – 140 км/час. Аппарат может найти себе применение и в гражданской сфере, например, в нефтедобывающей отрасли и сельском хозяйстве.

29.09.2018
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принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
AGM-114
JAGM
Компании
Bell Helicopter
Textron
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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