В США: Российская разведка создала неубиваемый компьютерный вирус

В западной прессе появился материал, который сообщает, что российские спецслужбы якобы разработали вредоносную программу, представляющую собой "огромную угрозу". Утверждается, что компьютерный вирус после попадания в то или иное электронное устройство распространяется так, что удалить его оттуда невозможно "существующими средствами".

Такое заявление содержится в отчёте компании ESET, представленном на конференции по безопасности "Blue Hat".

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Удивительным образом, в США уже заявили, что "знают" о том, кто разработал эту вредоносную программу, "угрожающую демократии". Это, как утверждается в том же докладе, группа Fancy Bear, якобы имеющая контакты с российской разведкой.

Из доклада ESET:

Вирус создан на основе кода программы-шпиона, предложенной хакерской группой Hacking Team. Российские хакеры его позаимствовали и сделали более совершенным.

Вирус, как объявлено, отправляет информацию конфиденциального характера с компьютера пользователя на сервер взломщиков, позволяя им определить его местоположение, а также дистанционно управлять электронным устройством.

Вирус носит название LoJax и переписывает код чипа UEFI на материнской плате устройства. Этот чип отвечает за загрузки и перезагрузки компьютера, в том числе носимого устройства. Вирус сохраняется при любых попытках переустановки операционной системы или форматировании жёстких дисков. Если вирус пытаются удалить антивирусными средствами, то он автоматически переустанавливается.

По каким критериям в США определили причастность к разработке этого вируса российской разведки, конечно же, никто не поясняет.