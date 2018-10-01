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01.10.2018
Военное обозрение

МВД США: Наш флот может устроить России блокаду

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ВМС США
Американский военный на борту эсминца ВМС США Ross у берегов Испании в Средиземном море. 17 августа 2018.
Источник: U.S. Navy / MCS 3rd Class Krystina Coffey

Американские чиновники в очередной раз дали понять, что в понимании Вашингтона внутренняя политика США распространяется на весь мир.

Так, в интервью изданию Washington Examiner глава МВД США Райан Зинке объявил, что у Соединённых Штатов Америки достаточно потенциалов для того, чтобы подвергнуть блокированию Российскую Федерацию. В частности, Зинке объявил о готовности "блокады России" с той целью, чтобы "не допустить российского влияния на поставки энергоносителей с Ближнего Востока".

Зинке:

У США есть такая возможность, благодаря нашему флоту. Мы можем следить за тем, чтобы все морские пути поставок энергоносителей были открыты. И при необходимости мы можем их заблокировать, чтобы энергоносители из РФ не выйдут на мировые рынки.

Райан Зинке, который, по всей видимости, руководствуется исключительно репортажами CNN, далее объявил, что у России нет никаких иных источников дохода, кроме импорта энергоносителей.

Сама ситуация, при которой глава министерства внутренних дел обсуждает возможность блокировки России, выглядит абсурдной. Ведь, по сути, это явная попытка вмешательства во внутренние дела РФ. Можно себе представить вопли Вашингтона, если бы о "блокаде США" заговорил российский министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

30.09.2018
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Россия
США
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