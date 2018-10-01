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01.10.2018
Военное обозрение

Британия ответит на "угрозу" РФ с севера "предупредительным выстрелом"

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На фоне всё возрастающей угрозы "российской агрессии" с севера Британия усилит свое военное присутствие в Арктике, пишет газета Telegraph.

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По данным газеты, ссылающейся на министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, Лондон разработал "арктическую стратегию", направленную на противодействие возросшей активности русских в Заполярье.

Новая стратегия, по словам министра, позволит эффективно наблюдать за действиями российских подлодок в арктическом регионе, и станет "предупредительным выстрелом" в сторону Москвы.

Он сообщил, что в рамках этой стратегии в Норвегию будут направлены 800 британских "коммандос", необходимая аппаратура и патрульные самолеты P-8 Poseidon.

Лондон видит активность русских подлодок, как это было в годы холодной войны, поэтому он должен продемонстрировать всему миру: Британия там, она защищает интересы Европы.

Уильямсон также посетовал на то, что не может вернуть время лет на 10 назад, чтобы исправить заблуждение политиков, полагавших, что с падением Берлинской стены "эра активности русских подлодок" в Северной Атлантике исчезнет навсегда.

Но она вернулась, а вместе с ней вернулась и угроза, "вернулась на первый план", завил он.

Министр обороны добавил, что британский контингент будет действовать в Норвегии совместно с американскими и голландскими морпехами, а также национальными силами страны. Это, по его словам позволит не только отслеживать российские субмарины, но и дать адекватный ответ "на любую угрозу".

30.09.2018
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Великобритания
Германия
Нидерланды
Норвегия
Россия
США
Продукция
P-8 Poseidon
Проекты
Арктика
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