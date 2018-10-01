РФ не позволит США организовать морскую блокаду, заявляют российские адмиралы

Москва. 30 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Заявление главы МВД США о возможной морской блокаде РФ для вытеснения российских энергоресурсов является пиаром, заявил "Интерфаксу" бывший начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко.

"У нас тоже есть Военно-морской флот, который будет противодействовать этому, если они решатся на такой шаг. Это продолжение пиара, который проводит администрация президента Трампа постоянно", - сказал В.Кравченко.

Он отметил, что американская администрация "уже не знает, что ещё сказать и чем ещё попугать".

"Повторю, у нас тоже есть ВМФ, будет соответствующее противодействие", - заявил В.Кравченко.

В свою очередь, экс-командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов в интервью "Интерфаксу", сказал, что у США есть возможности для такого шага, однако Россия имеет возможности для ответа.

По его словам, несмотря на отсутствие авианосцев, российская эскадра в Средиземном море "на кое-что способна".

"Наверное, у американцев пупок развяжется, чтобы обеспечить полностью блокаду, хотя США обладает такими возможностями", - сказал российский военачальник.

Он напомнил, что американцев поддерживает НАТО и Израиль, что в совокупности позволяет иметь существенно превосходящие боевые возможности по сравнению с группировкой РФ в Средиземноморье.

"Но вообще-то, это поползновения к тому, что мы будем вынуждены открывать конвойную службу, чтобы препятствовать этим делам. Пока свободную торговлю никто не отменял, энергетические ли это, военные или ракетные составляющие", - отметил В.Комоедов.

Он назвал заявление главы МВД США чересчур эмоциональным, однако России есть чем ответить.

"Россия в силах этому воспрепятствовать. Введём конвойную службу, будем сопровождать каждое судно в Сирию и из Сирии. Пусть попробуют", - отметил он.

В.Комоедов заявил также о необходимости разрядки ситуации и призвал администрацию США прекратить нагнетать обстановку.

Ранее министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что не исключает морской блокады России на Ближнем Востоке, чтобы препятствовать ее энергетической политике в регионе.

"У США есть возможность - благодаря нашим ВМС - гарантировать, что морские пути сообщения будут оставаться открытыми, и в случае необходимости заблокировать их... чтобы их энергоносители не попали на рынок", - сказал Р.Зинке, выступая в Питтсбурге.

Его слова привело интернет-издание Washington Examiner.

Министр считает, что причина, по которой Россия пришла на Ближний Восток - это торговля энергоресурсами.

В публикации говорится, что США рассматривает возможность экономического давления на Россию и Иран.

"Экономический вариант в отношении Ирана и России, в сущности, заключается в том, чтобы оказывать давление и вытеснять их энергоресурсы", - сказал Р.Зинке.

"Мы способны это сделать, потому что США - это крупнейший производитель нефти и газа", - сказал он.