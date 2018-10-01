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01.10.2018
RNS

Нидерланды и Австралия признали результаты расследования крушения МН17 над Донбассом

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Обломки Boeing MH17
Обломки Boeing MH17.
Источник: gazeta.ru

Глава МИД Австралии Марис Пэйн заявила о признании итогов расследования Совместной следственной группы (ССГ) причин крушения Boeing в Донбассе в июле 2014 года и обвинила Россию в отказе соглашаться с его результатами, сообщил "Интерфакс".

"Я подтверждаю нашу безусловную поддержку независимого расследования, проводимого ССГ. Мы выражаем сожаление, что Россия не принимает фактические свидетельства, приведенные ССГ на сегодняшний день, и вновь заявляем, что Австралия полностью доверяет беспристрастности, независимости и профессионализму ССГ и ее выводам", — сказала Пэйн.

Такое заявление министр иностранных дел Австралии сделала по итогам встречи с главами МИД Украины, Малайзии, Бельгии и Нидерландов. Все эти страны являются членами ССГ. Пейн уточнила, что министры подтвердили свои обязательства по установлению реальных фактов крушения рейса МН17 над Донбассом и последующему привлечению к ответственности всех причастных.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выступил с аналогичным заявлением на сессии Генассамблеи ООН. По его словам, ССГ привела "убедительные свидетельства" по поводу владельца ракетной установки, из которой был сбит самолет.

Boeing-777-200 (рейс МН17) Malaysian Airlines потерпел крушение над Донбассом 17 июля 2014 году. В результате погибли 298 человек. ССГ установила, что сбивший самолет ЗРК "Бук" якобы принадлежал российским военным, после чего Австралия и Нидерланды возложили вину за крушение лайнера на Россию. В Москве обвинения отвергают.

17 сентября Минобороны РФ предоставило доказательства причастности Украины к крушению пассажирского самолета, в том числе аудиозапись переговоров украинских военных. Украинский президент Петр Порошенко назвал информацию "фейком".

27.09.2018
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Минoбороны РФ
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Бук ЗРК
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