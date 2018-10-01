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01.10.2018
РИА Новости

Военнослужащие ЮВО примут участие в российско-армянских батальонных учениях

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Военные учения на полигоне Алагяз
Военные учения на полигоне Алагяз в Армении.
Источник: © Sputnik / Асатур Есаянц

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сен - РИА Новости. Две батальонные тактические группы российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, совершили марш в район межвидового полигона "Баграмян" в рамках совместных российско-армянских учений, сообщил журналистам начальник пресс-службы Вадим Астафьев.

"В ходе совершения 100 километров марша военнослужащие отразили атаки разведывательно-диверсионных групп условного противника, выполнили задачи противодействия ракетно-бомбовым ударам авиации, а также отработали порядок движения в условиях применения условным противником оружия массового поражения", - сказал он.

Совместные российско-армянские двусторонние батальонные тактические учения на полигоне "Баграмян" пройдут с 1 по 14 октября. В них будет задействовано более 1 тысячи военнослужащих и более 200 единиц военной специальной техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П и Ми-8МТВ военной базы ЮВО в Закавказье.

30.09.2018
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Армения
Россия
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Ми-24
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