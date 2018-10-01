Стальные владыки морей: самые могущественные корабли ХХ века
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости, Николай Протопопов. В морских сражениях мировых войн тяжелобронированные линкоры предназначались для нанесения главных ударов. Крупнейшие представители этого класса несли на борту десятки орудий самого разного калибра. Однако с развитием авиации они уже не могли противостоять бомбардировщикам и торпедоносцам противника, и их постепенно вытеснили более скоростные и маневренные ракетные крейсеры. РИА Новости рассказывает о пяти самых вооруженных надводных кораблях XX века.
Императорский калибр
Японский суперлинкор "Ямато" - крупнейший корабль, построенный в годы Второй мировой войны. Гигант длиной около 250 метров и водоизмещением более 70 тысяч тонн вошел в состав императорского флота в 1941 году. Японцы постарались сделать из него настоящую плавучую крепость.
|Японский линкор "Ямато", попавший под бомбардировку в заливе Лейте.
|Источник: AP Photo
Главный калибр "Ямато" - девять 460-миллиметровых орудий, способных поразить цель полуторатонными снарядами на дистанции 42 километра. На линкор также установили четыре трехствольные башни с пушками калибра 155 миллиметров, двенадцать двуствольных 127-миллиметровых и полторы сотни 25-миллиметровых зениток.
Однако в полную силу весь этот арсенал японские моряки так и не использовали. "Ямато" погиб в апреле 1945-го в Восточно-Китайском море, когда шел к острову Окинава для нанесения удара по американскому десанту. На исполинский корабль обрушились почти три сотни самолетов. Атака следовала за атакой. Корпус корабля поразили около десятка торпед и столько же авиационных бомб. Предсмертная агония линкора закончилась мощнейшим взрывом: когда израненный корабль уже завалился на левый борт, сдетонировали 500 тонн взрывчатки в пороховых погребах главного калибра. Вместе с "Ямато" погиб почти весь его экипаж - две с половиной тысячи моряков.
Железный "Бисмарк"
Немецкий линейный крейсер "Бисмарк" спустили на воду в феврале 1939-го. Корабль задумывался как океанский рейдер с задачами одиночного поиска боевых кораблей и транспортных судов, а также нарушения коммуникаций противника.
На борту "Бисмарка" размещались восемь 380-миллиметровых орудий главного калибра, двенадцать вспомогательных - калибра 150 миллиметров и зенитная артиллерия. Всем башням главного калибра немцы дали имена: кормовые - "Цезарь" и "Дора", носовые - "Антон" и "Брюн". Система управления огнем линкора считалась одной из лучших в мире, а огромные снаряды пробивали 350-миллиметровую броню с расстояния в 20 километров. При водоизмещении 50 тысяч тонн "Бисмарк" развивал рекордную для кораблей такого класса скорость в 30 узлов.
В свое первое и последнее плавание линкор вышел 18 мая 1941-го. В паре с тяжелым крейсером "Принц Ойген" он должен был уничтожить британский конвой в Атлантике. Однако англичане раскрыли планы немецкого командования и отправили навстречу целый флот. В Датском проливе "Бисмарк" наткнулся на флагман британских ВМС крейсер "Худ" и потопил его огнем бортовой артиллерии. Получив в бою серьезные повреждения, корабль направился на ремонт во французский порт Сен-Назер, но так туда и не дошел. Англичане настигли его в семистах милях от побережья и атаковали с моря и воздуха. После нескольких часов сопротивления "Бисмарк" затонул вместе с экипажем.
|Линкор "Бисмарк" после боя в Датском проливе.
|Источник: AP Photo
"Гранитный" атомоход
Двадцать пусковых установок противокорабельных ракет П-700 "Гранит", зенитно-ракетные комплексы "Кинжал", "Оса-М" и системы большой дальности С-300Ф, артиллерийские установки "Кортик" и АК-630, противолодочные ракетно-торпедные 533-миллиметровые комплексы "Водопад", реактивные бомбометы и автоматическая двуствольная пушка АК-130 - на борту российского тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий" уместился арсенал, которого хватит на небольшую армию.
Корабли проекта 1144 "Орлан" создавались для уничтожения авианосных групп противника, одиночных и групповых целей, защиты флотских соединений от атак подводных лодок и нападений с воздуха. Всего построили четыре таких корабля. В настоящее время "Петр Великий" - единственный действующий представитель проекта "Орлан" в составе ВМФ России.
Второй однотипный крейсер "Адмирал Нахимов" проходит глубокую модернизацию, которая завершится в 2021-м. Как ожидается, именно "Орланы" первыми получат на вооружение перспективные гиперзвуковые ракеты "Циркон". Это противокорабельное оружие недосягаемо для современных средств ПВО любого вероятного противника.
|Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" во время прохода авианосной группы Северного флота России в Норвежском море.
|Источник: © РИА Новости, The Norwegian Armed Forces
Плавучая "ракетница"
Американские крейсеры класса "Тикондерога" по праву считаются одними из самых вооруженных надводных кораблей в мире: они могут нести до 122 ракет разных типов - SM-2, SM-6 и SM-3, RIM-17 "Си Спэрроу", "Томагавки" и противоподлодочные ракеты ASROC. Для борьбы с надводными кораблями предназначены восемь пусковых установок ракет "Гарпун" и два трехтрубных 324-миллиметровых торпедных аппарата. От атак с воздуха прикрывают 20-миллиметровые зенитные автоматы "Фаланкс". Кроме того, корабль вооружен двумя 127-миллиметровыми артиллерийскими установками Mk45.
"Тикондероги" поступили на вооружение ВМС США в начале 1980-х, и до сих пор это главная ударная сила. В строю 22 корабля из 27 построенных. Каждый оснащен боевой информационно-управляющей системой "Иджис". Экипаж - 387 моряков вместе с 33 офицерами. Крейсер способен преодолевать до 3300 миль на скорости до 30 миль в час. "Тикондероги" - универсальные боевые корабли, действующие как самостоятельно, так и в составе авианосной ударной группы.
|Крейсер "Шайло" ВМС США.
|Источник: U.S. Navy / MCS 3rd Class Charles Oki
Гроза авианосцев
Российский гвардейский крейсер "Москва" проекта 1164 "Атлант" несет 16 сверхзвуковых противокорабельных ракет П-1000 "Вулкан", поражающих надводные цели на дистанции до 700 километров. За противовоздушную оборону крейсера отвечают восемь зенитных ракетных комплексов С-300Ф "Форт" с боезапасом в 64 ракеты. Для борьбы с воздушными целями на малой дистанции в арсенале "Москвы" - две зенитные установки "Оса-М" и сорок ракет для них. Артиллерия представлена спаренной установкой АК-130 калибра 130 миллиметров.
"Москва" считается самым воюющим кораблем ВМФ России. Так, в августе 2008-го крейсер держал под прицелом побережье Грузии. Неоднократно выполнял боевые задачи в составе постоянного соединения ВМФ в Средиземном море.
За участие в сирийской операции флагман Черноморского флота награжден орденом Нахимова. В составе ВМФ еще два таких корабля: "Маршал Устинов" служит на Северном флоте, крейсер "Варяг" охраняет восточные рубежи страны.
|Гвардейский ракетный крейсер "Москва". Источник: flot.sevastopol.info.
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