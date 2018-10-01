Всемирный фонд дикой природы планирует использовать беспилотник "Калашникова"

Всемирный фонд дикой природы после проведения тестовых испытаний выбрал беспилотный комплекс ZALA 421-16EM компании ZALA AERO, входящей в Концерн "Калашников", для охраны заповедных зон, борьбы с браконьерством, а также отслеживания популяции особенно важных видов животных. Данный проект является экспериментальным, и после практического использования комплекса будет принято решение о его дополнительной закупке.

Беспилотным аппаратам приходится обследовать обширные территории, работать при сильном ветре и низких или высоких температурах. Беспилотные разработки ZALA AERO оптимально подходят для эксплуатации в таких условиях, поскольку отличаются высокой эффективностью, надежностью и меньшими затратами в сравнении с пилотируемой авиацией.

Выбранный комплекс ZALA 421-16EM оборудован видеокамерой, тепловизором и фотоаппаратом. Летательный аппарат может находиться в воздухе 2,5 часа, работать на максимальной высоте 3,6 км, а его скорость варьируется от 65 до 110 км/ч. Устройство отличается компактными размерами, быстрым запуском, устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям и интеллектуальным программным обеспечением. Беспилотник может оснащаться широким модельным рядом целевых нагрузок. Кроме того, сотрудники Всемирного фонда дикой природы оценили удобство и простоту его эксплуатации.