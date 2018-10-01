МиГ-31 с макетом противоспутниковой ракеты

Небезынтересные фотографии опытного истребителя МиГ-31 (бортовой номер "81 синий"), совершающего испытательные полеты в Жуковском с подвешенным массо-габаритным макетом, предположительно, ракеты авиационного комплекса противокосмической (противоспутниковой) обороны нового типа. Сообщается, что испытательные полеты модифицированного данного борта (возможно, обозначаемого как тип "08") с данным макетом осуществляются в Жуковском с февраля 2018 года (две фотографии самолета их Жуковского были позднее удалены разместившим их пользователем).

Модифицированный опытный истребитель МиГ-31 (бортовой номер "81 синий") с подвешенным массо-габаритным макетом, предположительно, ракеты авиационного комплекса противокосмической (противоспутниковой) обороны нового типа. Жуковский, 14.09.2018 (с) ShipSash / www.jetphotos.com

Напомним, что еще в 1980-е годы в СССР велось создание авиационного комплекса противокосмической обороны 30П6 "Контакт" (головной разработчик НПКБ "Алмаз") с противоспутниковой ракетой 79М6 (разработчик МКБ "Факел") с использованием в качестве носителя специально модифицированного истребителя МиГ-31Д ("Изделие 07"). В качестве средства целеуказания комплексу "Контакт" должен был использоваться радиолокационно-оптический комплекс распознавания космических объектов 45Ж6 "Крона", развернутый на полигоне Сары-Шаган. Единственное летное испытание ракеты 79М6 комплекса "Контакт" с носителя МиГ-31Д, по известным данным, было произведено 26 июля 1991 года. После распада СССР работы над комплексом были прекращены, а два уже построенных истребителя-носителя МиГ-31Д (бортовые номера "071" и "072") остались на территории Казахстана. Известно также, что на рубеже 1980-1990-х годов в МКБ "Факел" велись работы по созданию модифицированной ракеты данного комплекса под возможным индексом 95М6.

11 августа 2009 года тогдашний Главнокомандующий ВВС России генерал-полковник Александр Зелин заявил, что "во времена СССР для задач противокосмической обороны создавался вариант самолета МиГ-31" и что "эта система реанимируется для решения тех же задач". В 2009-2010 годах появились также сообщения о проведении модернизации комплекса распознавания космических объектов "Крона" на полигоне Сары-Шаган.

Модифицированный истребитель МиГ-31 с бортовым номером "81 синий" наблюдается в Жуковском с 2016 года, но только теперь был запечатлен с макетом ракеты.