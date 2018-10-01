Делегация ЦАГИ обсудила сотрудничество с бразильскими коллегами

В дни проведения 31-го конгресса Международного совета по аэронавтическим наукам ICAS 2018 в Бразилии состоялся визит представителей Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского в компанию Embraer и Институт авиации и космоса (Instituto de Aeronutica e Espao, IAE).

На встрече вице-президента Embraer по развитию технологий Даниэля Мотидловера (Daniel Moczydlower), главного инженера — старшего вице-президента Embraer Энрике Лангенеггера (Henrique Langenegger) и научного руководителя ФГУП "ЦАГИ", академика РАН Сергея Чернышева обсуждались стратегические направления и перспективы двустороннего сотрудничества. В частности, испытания моделей самолетов Embraer в аэродинамических трубах ЦАГИ и исследования в области аэроупругости.

"История сотрудничества ЦАГИ с компаний Embraer насчитывает уже около 20 лет. Наше взаимодействие отличает хорошее взаимопонимание, конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество на передней линии научно-технического прогресса", — отметил Сергей Чернышев.

Переговоры со специалистами IAE касались вопросов участия в скоординированных конкурсах, предусмотренных Рамочной программой БРИКС по научно-технологическому и инновационному сотрудничеству (BRICS STI Programme). Еще одним предметом дискуссии стали планы двусторонней коммерческой кооперации в области проведения сравнительных испытаний в аэродинамических трубах ЦАГИ и IAE с целью оценки достоверности полученных результатов.

Embraer — международная компания, работающая в областях коммерческой и административной авиации, обороны и безопасности; ее штаб-квартира расположена в Бразилии. Компания проектирует, разрабатывает, производит и выводит на рынок самолеты и системы, предоставляет их поддержку и обслуживание. С момента своего основания в 1969 году компания произвела более 8000 самолетов. Являясь лидирующим производителем коммерческих реактивных самолетов до 150 пассажирских мест, имеет промышленные подразделения, офисы, сервисные и дистрибьюторские центры, а также различные структуры в Северной и Южной Америках, Африке, Азии и Европе.

IAE — исследовательский институт в составе DCTA — Национального бразильского исследовательского центра в области авиации и космоса. Ведет свою историю с 1954 года. Институт проводит исследования в области авиации, космоса, оборонных технологий.