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01.10.2018
Роскосмос

РКК "Энергия". Изготовлен макет кресла космонавта для ПТК "Федерация"

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Макет кресла космонавта для ПТК «Федерация»
Макет кресла космонавта для ПТК «Федерация».
Источник: Роскосмос

По заказу РКК "Энергия" в "НПП "Звезда" им. академика Г. И. Северина" изготовлен прототип кресла космонавта ПТК "Федерация".

"Прототип создаваемого кресла носит название "Чегет" и сделан по техническому заданию Корпорации, а в ходе серии экспериментов с участием специалистов проектного и летно-испытательного отдела РКК "Энергия" будет проведена эргономическая оценка его характеристик".

Принципиальное отличие новой разработки в том, что она является универсальной с точки зрения антропометрии. Если для кресла типа "Казбек", которое используется на ТПК "Союз", требуется индивидуальная отливка ложемента, то новое кресло может подгоняться под космонавта, причём даже в полете.

Прототип создаваемого кресла носит название "Чегет" и сделан по техническому заданию Корпорации. В ходе серии экспериментов с участием специалистов проектного и летно-испытательного отдела РКК "Энергия" будет проведена эргономическая оценка его характеристик.

В настоящее время НПП "Звезда" приступило к изготовлению образцов кресел для полномасштабных испытаний.

27.09.2018
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Энергия РКК
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