Продолжительность полета МиГ-29 увеличится вдвое

В скором времени значительно возрастет продолжительность полета индийских истребителей МиГ-29, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на Indian Aerospace Defence News - IADN (29 сентября).

Командир базы ВВС Озар (Нашик) Самир Боради заявил в пятницу, что ведется модернизация самолетов этого типа, который улучшит их характеристики до стандарта поколение 4.5. "Когда модернизация будет завершена, продолжительность полета увеличится в два раза с нынешних 45-50 минут", сказал он. Кроме того, самолеты получат систему воздушной дозаправки, улучшенный ИЛС, нашлемную систему наблюдения. По его словам, модернизация находится на завершающей стадии.

11-я ремонтная база ВВС (11 Base Repair Depot - BRD) занимается большой работой по импортозамещению запасных частей, которых выпускают малые и средние предприятия (Micro Small and Medium Enterprises - MSME) в Нашике.

В настоящее время данная база занимается ремонтом и капитальным ремонтом (Repair and Overhaul - ROH) истребителей Су-30МКИ. Первый капитально отремонтированный Су-30МКИ совершил первый полет в апреле этого года и в скором времени поступит в боевую эскадрилью. В прошлом году успешные индийские инновации в катапультном сидении самолета высоко оценил премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая на праздновании Дня ВВС.