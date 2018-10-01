Войти
01.10.2018
Военный паритет

Продолжительность полета МиГ-29 увеличится вдвое

708
0
0
МиГ-29 ВВС Индии
МиГ-29 ВВС Индии.
Источник: Indian Aerospace Defence News

В скором времени значительно возрастет продолжительность полета индийских истребителей МиГ-29, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на Indian Aerospace Defence News - IADN (29 сентября).

Командир базы ВВС Озар (Нашик) Самир Боради заявил в пятницу, что ведется модернизация самолетов этого типа, который улучшит их характеристики до стандарта поколение 4.5. "Когда модернизация будет завершена, продолжительность полета увеличится в два раза с нынешних 45-50 минут", сказал он. Кроме того, самолеты получат систему воздушной дозаправки, улучшенный ИЛС, нашлемную систему наблюдения. По его словам, модернизация находится на завершающей стадии.

11-я ремонтная база ВВС (11 Base Repair Depot - BRD) занимается большой работой по импортозамещению запасных частей, которых выпускают малые и средние предприятия (Micro Small and Medium Enterprises - MSME) в Нашике.

В настоящее время данная база занимается ремонтом и капитальным ремонтом (Repair and Overhaul - ROH) истребителей Су-30МКИ. Первый капитально отремонтированный Су-30МКИ совершил первый полет в апреле этого года и в скором времени поступит в боевую эскадрилью. В прошлом году успешные индийские инновации в катапультном сидении самолета высоко оценил премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая на праздновании Дня ВВС.

30.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
МиГ-29
Су-30
Су-30МК
Похожие новости
21.09.2018
Грустная песня о тендере: получит ли Индия новый истребитель
04.09.2018
Су-35 введён в борьбу за индийский рынок. Нью-Дели: А Китай купил именно Су-35
31.08.2018
И швец, и жнец, и на дуде игрец. Версия ракеты "БраМос" для субмарин уже создана
30.08.2018
Brahmos назвал сроки создания новой ракеты
29.08.2018
Стали известны сроки создания новой крылатой ракеты "Брамос"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.10 15:09
  • 6
Эксперт: беспилотник встроили в ракету "Смерча" для преодоления ПВО противника
  • 01.10 14:57
  • 3
Минобороны планирует закупить отечественные компьютеры "Эльбрус"
  • 01.10 14:43
  • 1
Юбилей 90 лет Воронежскому механическому заводу (ВМЗ)
  • 01.10 14:38
  • 2
Знакомьтесь - "Орион-Е". Группа "Кронштадт" представила ударный дрон
  • 01.10 14:24
  • 2
РФ не позволит США организовать морскую блокаду, заявляют российские адмиралы
  • 01.10 14:19
  • 2
"Все, что нужно знать о Су-57"
  • 01.10 14:13
  • 257
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 01.10 13:44
  • 1
ОСК рассчитывает получить заказ на перспективный российский эсминец "Лидер"
  • 01.10 13:18
  • 7578
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 01.10 12:16
  • 367
У авиабазы Хмеймим пропал с радаров российский военный самолет
  • 01.10 12:07
  • 16
Гиперзвуковые патроны для снайперов разработают в России
  • 01.10 11:54
  • 140
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 01.10 11:26
  • 8
В Китае разработали прототип квантового радара
  • 01.10 10:50
  • 44
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 01.10 10:32
  • 3
Украина рассчитывает купить американские системы ПВО