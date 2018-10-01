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01.10.2018
Военный паритет

Индийский военный парусник прибыл в Хайфу

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Парусный корабль INS Tarangini ВМС Индии
Парусный корабль INS Tarangini ВМС Индии.
Источник: Indian Aerospace Defence News

27 сентября парусный корабль INS Tarangini ВМС Индии прибыл в Израиль для углубления военных связей между двумя странами, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на Indian Aerospace Defence News - IADN (29 сентября).

Корабль прибыл в порт Хайфа, который недавно отметил 100-летие со дня освобождения от Османской Империи, где в годы Первой мировой войны индийские солдаты защищали этот город.

30 сентября корабль покинет Хайфу и возьмет курс на базу Кочи Южного командования ВМС Индии. Заход в израильский порт является частью глобального круиза парусника, который получил название Lokayan-18 (на санскрите означает "путешествие по всему миру").

30.09.2018
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принадлежат Военный паритет
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Страны
Израиль
Индия
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