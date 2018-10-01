"Сенатор" защищает гражданское население в Северной Америке

Компания Roshel Defence Solutions (находится в Канаде) представила новый бронеавтомобиль (4х4) SENATOR (Armored Rescue Vehicle), сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на armyrecognition.com (29 сентября). Бронированная спасательная машина (БСМ) предназначена для оснащения подразделений спецназа и армии.

БСМ имеет защиту от пуль калибра 12,7 мм и взрывоустойчивый от мин пол корпуса, бронестекло способно выдержать многочисленные попадания пуль, машина используется в основном сотрудницами спецназа в Северной Америке для защиты гражданских лиц во "враждебных ситуациях", террористических угрозах, инцидентах с заложниками и стихийных бедствиях.

Есть варианты с двумя и четырьмя дверями в зависимости от выполняемой миссии, может перевозить 10-12 полностью вооруженных сотрудников, дизельный двигатель объемом 6,7 литров обеспечивает достаточную проходимость вне дорог. Машина оснащена комплексом РХБЗ и оборудованием для измерения токсичных выбросов.