17 октября веб-сайт defenceiq.com опубликовал статью авиационного эксперта Джорджа Мейдера (Georg Mader) под названием "Everything you need to know about the Su-57" ("Все, что нужно знать о Су-57"), сообщает "Военный Паритет" (сама статья впервые была опубликована в Defence Industry Bulletin 18 июля 2018 года).

Автор, в частности, пишет, что программа российского истребителя Т-50/Су-57, первый полет которого состоялся в 2010 году, потерпела "потенциально решающую неудачу". Индия настойчиво просила Россию дать право участвовать в проектировании своей версии самолета под обозначением FGFA и получить исходный код программного обеспечения, чтобы самой обновлять самолет, которого еще нет на вооружении в России в рамках своей стратегической инициативы "Делай в Индии". Однако Москва оказалась несговорчивой, предложив выплатить слишком большую сумму за "несуществующий в серии самолет".

На этом фоне в Индии верх взяли силы, которые призывали сосредоточиться на разработке собственного истребителя пятого поколения АМСА.

К тому же индийские процессы закупок повых вооружений можно назвать "византийскими" - они могут длиться десятилетиями. За эти годы Индия несколько раз занижала количество истребителей FGFA - сначала называлась цифра 214, потом 144, затем она упала до 127. Требование ВВС Индии разработать двухместную версию самолета была проигнорирована россиянами.

Между тем у Индии накапливались претензии к конструкции Су-57, особенно по стелсу (скрытности). В будущем для уменьшения ЭПР потребовались бы новые материалы, чтобы стелс-параметры истребителя соответствовали требованиям. Индийцы насчитали от 40 до 50 пунктов для улучшения характеристик Су-57, включая разные подсистемы, оборудование связи и передачи данных, программное обеспечение и оружие. Следует отметить, что эти требования были обнародованы в конце 2016 года, то есть в разгар "самых оптимистичных пресс-релизов". Например, бывший в то время глава компании "Сухой" Михаил Погосян говорил , что рынок Су-57 равен 800 машинам (!).

С тех пор успело утечь очень много воды. Теперь программе грозят и возможные санкции администрации президента США Дональда Трампа по закону о противодействии врагам Америки (CAATSA).

Но есть еще возможности для Су-57 "выжить". Поскольку обе стороны пытаются сохранить лицо, индийцы могут сказать, что Россия устранила все технические проблемы, подготовила радикально улучшенный истребитель к серийному производству, приняла его на вооружение ВКС, и Нью-Дели возвращается к программе. В России пока никто официально не подтвердил отказ Индии от программы. Российские блогеры и форумы с удовольствием пишут о том, что "наконец-то избавились от назойливых индийцев", однако как в одиночку реализовать столь дорогостоящую программу, идей пока нет.

Как возможно меньшая величина ЭПР самолета была главной прерогативой Индии, но в России стелс понимают по-другому. Российские специалисты придают более важное значение ЭПР не с фронтальной проекции, а снижению обнаруживаемости от высокочастотных радаров (от 3 до 30 ГГц). Такое положение также придерживается китайцами в программе J-20, которую тщательно прослеживают индийцы.

Автор пишет, что в ближнем воздушном бою стелс бесполезен - во время учебных боев на маневрах Green Flag (Аляска) истребители F-22 бывали биты немецкими пилотами на Eurofighter'ах.

Каждый менеджер компании Lockheed и летчик-испытатель F-35 объяснят, насколько важным является преимущество в уровне технологий датчиков и сетецентрики, без которых современный воздушный бой немыслим. Несмотря на успехи России в сенсорных технологиях преимущество Запада в "авионике со слияющейся картинкой" неоспоримо.

Разработчики ПАКФА в своих патентах писали, что ЭПР Су-57 составляет 0,5 кв. м, F-35 - 0,01 кв. м. ("величина птицы"). Но эти показатели были выведены в лабораторных измерениях в безэховой камере, а какой будет ЭПР в воздухе - неизвестно, пишет автор. Летчик-испытатель компании "Сухой" Сергей Богдан говорил, что у Су-57 есть модульная сетевая авионика с 4 млн строк программного обеспечения, многоядерные мультипроцессоры и волоконно-оптические кабели с пропускной способностью 8 Гб/сек против 100 Мбит у системы "Багат" 2004 года, установленной на Су-35.

В феврале была предпринята "грубая пропагандистская тактика" с отправкой двух прототипов в Сирию, но представленное видео показало сброс из внутреннего отсека "красной" ракеты Х-59 (ниже представлено фото ракеты - прим. ВП), что говорит о том, что видео было снято в ходе обычных полигонных тестов в России.

На данный момент программа Су-57 получает достаточно финансовых средств для "очень медленного и затяжного развития". Люди, занятые в программе. получают деньги для продолжения работы, но их не хватает для реализации "основных требований НИОКР". Во времена правления в "Сухом" Михаила Погосяна программа имела абсолютный приоритет, но теперь руководители государственной корпорации Ростех и минобороны могут смотреть на Су-57 по-другому.

На заре программы в 2010 году было заявлено, что первые 10 прототипов будут построены уже к 2012 году, а в 2016 году на вооружении будут уже 150 самолетов Т-50 ПАК ФА. К концу 2014 года было заявлено, что есть планы закупок 55 серийных самолетов, но и эти планы стояли недолго - в 2015 году заместитель министра обороны Юрий Борисов заявил, что покупки будут ограничены 12 машинами для того, чтобы высвободить средства для приобретения большего количества Су-30СМ, Су-34 и Су-35С.

Даже если Су-57 выживет как "престижный проект", то вряд ли когда-нибудь мы увидим такое же крупное серийное производство как F-35, которых уже построено более 300 единиц, резюмирует автор.