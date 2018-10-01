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01.10.2018
ТАСС

Эксперт: беспилотник встроили в ракету "Смерча" для преодоления ПВО противника

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РСЗО "Смерчь"
РСЗО "Смерчь".
Источник: rg.ru

Специалист в области беспилотной авиации Денис Федутинов отметил, что основной задачей аппарата является выполнение воздушного наблюдения за наземными целями в заданном районе

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) встроили в ракету реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч", чтобы эффективно преодолевать средства противовоздушной обороны противника, которые нацелены в том числе на уничтожение разведывательных беспилотников. Об этом сообщил в субботу ТАСС эксперт в области беспилотной авиации, главный редактор журнала "Беспилотная авиация" Денис Федутинов.

Как рассказали ранее ТАСС в концерне "Техмаш", в России начались летные испытания опытных образцов нового БПЛА, запускаемого в воздух снарядами РСЗО "Смерч". Аппарат устанавливается на ракету вместо боевой части. РСЗО может запустить такой "боеприпас" на расстояние до 90 км, где БПЛА отделится от ракеты и продолжит самостоятельный полет.

"Основное преимущество такого аппарата перед другими разведывательными малоскоростными БПЛА - высокая вероятность преодоления средств ПВО противника. Беспилотник будет преодолевать рубеж противовоздушной обороны внутри спецракеты РСЗО, которая за счет своей скорости, с одной стороны, и возможности замаскированно запускаться в рамках залпа обычных ракет "Смерча", с другой стороны, является сложной целью для комплексов ПВО", - пояснил Федутинов.

Он отметил, что основная задача такого БПЛА - выполнение воздушного наблюдения за наземными целями в заданном районе на дальностях действия комплекса РСЗО. "Целью данного наблюдения является оценка эффективности поражения целей и корректировка огня", - уточнил эксперт.

Он напомнил, что тема создания БПЛА, запускаемого в головной части ракеты РСЗО "Смерч", "возникла уже достаточно давно, едва ли не в 1990-е". "С тех пор она периодически оживала и затем снова затухала. К теме, помимо "Сплава", в разное время были также причастны ряд компаний промышленности, включая казанский "Эникс" и рыбинское КБ "Луч". Вместе с тем реализация проекта требовала серьезных инвестиций по линии министерства обороны, что обеспечено не было", - сказал специалист.

По данным разработчиков, аппарат, испытания которого проводятся в настоящее время, сможет вести разведку на высоте 500 м в течении 20 минут на площади 25 кв. км.

30.09.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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Страны
Россия
Продукция
9А52-2 Смерч
Компании
Луч КБ
Техмаш НПК
Эникс
Проекты
БПЛА
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6 комментариев
№1
01.10.2018 11:04
Так БЛА "ПЧЕЛА" из  "лохматых" 80-х уже запускалась с РСЗО СМЕРЧ и предназначалась для оценки огневого воздействия и корректировки стрельбы.
0
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№2
01.10.2018 12:02
Шасси есть, боеприпасы старого типа есть, наведение есть, плюс СВЧ-оружие будет размещено на роботах, в том числе на бпла - мощный электромагнитный импульс может  убить летчика или оператора.
"Алабуга" СВЧ-бомба на высоте 200-300 метров и отключают электронное оборудование в радиусе 3,5 километров.
Тут Главком СВ к празднику заявил о новых артсистемах батальонного уровня. Не должны их обидеть новым вооружением.
В каждом городе надо свой завод СВЧ вооружения, как в Войну.
Бармалеи газовые баллоны минно отработали хорошо.
0
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№3
01.10.2018 12:09
Цитата, штурм сообщ. №1
Так БЛА "ПЧЕЛА" из  "лохматых" 80-х уже запускалась с РСЗО СМЕРЧ и предназначалась для оценки огневого воздействия и корректировки стрельбы.
Ссылочку кинете? Интересно почитать, а то ж в поиске выдаёт только вот это:
+1
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№4
01.10.2018 13:37
мегапчел )))0
+1
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№5
01.10.2018 13:56
Цитата, ash сообщ. №3
Ссылочку кинете? Интересно почитать, а то ж в поиске выдаёт только вот это:
- скорее всего с названиями некоторая путаница, видимо речь идёт об этом:

Макет беспилотного летательного аппарата для снаряжения головной части корректируемого реактивного снаряда 9М534 РСЗО "Смерч", 2011г
Цитата
Беспилотный летательный аппарат Т-90 разработки ЗАО «ЭНИКС» (г. Казань) используется для корректировки огня на дальности до 70 км, оперативной разведки целей и уточнения метеоусловий в районе цели в составе реактивного снаряда 9М534 РСЗО "Смерч".




- там всего семь фото.
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№6
01.10.2018 15:09
Цитата, Peter Tsk сообщ. №5
Спасибо! Вобщем-то так и подумал;)
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