Российскую подлодку назвали самым грозным врагом флота США

Построенный для ВМФ России на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" головной атомный подводный крейсер К-561 "Казань" модифицированного проекта 08851 (шифр "Ясень-М") выходит на заводские ходовые испытания из Северодвинска, 24.09.2018.

Российская атомная подводная лодка "Казань" может стать самым грозным врагом, с которым когда-либо сталкивался военно-морской флот США. Такие выводы сделало американское издание The National Interest.

Отмечается, что американские военные уже восхищались предшественником "Казани" — "Северодвинском", первой подлодкой проекта "Ясень". "Мы столкнемся с серьезным потенциальным противником. Стоит лишь взглянуть на "Северодвинск"", — приводит издание слова контр-адмирала Дэйва Джонсона, сказанные в 2014 году.

Главнокомандующий ВМС СШМ Джеймс Фогго тем не менее считает, что США сохраняет преимущество в этой сфере.

"Казань" была спущена на воду в марте 2017-го, а на первые ходовые испытания она вышла 25 сентября 2018-го. Предполагается, что на вооружение субмарина поступит в 2019 году.

Это вторая подлодка проекта "Ясень" после "Северодвинска". Запланировано или ведется строительство еще пяти — "Новосибирск", "Красноярск", "Архангельск", "Пермь" и "Ульяновск". Особенностью субмарин четвертого поколения является пониженный уровень акустического поля. Они оснащены крылатыми ракетами систем "Калибр" и "Оникс".