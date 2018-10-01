Первые посадки и взлеты самолетов F-35B на британском авианосце Queen Elizabeth

25 сентября 2018 года на новый британский авианосец R 08 Queen Elizabeth, находящийся у побережья США, была впервые совершена посадка двух истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35B Lightning II с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, которые должны составить авиагруппу этого корабля. Затем эти истребители F-35B совершили трамплинный старт с палубы авианосца. Оба самолета F-35B принадлежали корпусу морской пехоты США, но пилотировались британскими летчиками. Тем самым были начаты испытательные полеты F-35B с палубы Queen Elizabeth, которые должны продлиться 11 недель и включать более 500 посадок на его палубу.

Первый взлет истребителя Lockheed Martin F-35B Lightning II c трамплина британского авианосца R 08 Queen Elizabeth у побережья США, 25.09.2018 (с) ВМС Великобритании

Первые две посадки на Queen Elizabeth совершили два британских летчика, представляющих два вида вооруженных сил Великобритании, которые будут совместно эксплуатировать истребители F-35B - коммандер Королевского флота Натан Грэй (который совершил первую посадку) и сквадрон-лидер Королевских ВВС Энди Эдгелл. Оба летчика входят в состав британской Объединенной испытательной группы (Integrated Test Force - ITF), отвечающей за отработку и испытания самолетов F-35B в интересах вооруженных сил Великобритании и находящейся на авиабазе авиации ВМС США Патаксент-Ривер (штат Мериленд).

Головной британский авианосец нового типа R 08 Queen Elizabeth, построенный по программе CVF, был введен в состав ВМС Великобритании 7 декабря 2017 года. 5 сентября 2018 года корабль прибыл из Великобритании в США в Мейпорт (штат Флорида), а 24 сентября перешел в Норфолк для проведения корабельных испытаний по базированию на нем истребителей F-35B. В составе британского так называемого оперативного соединения Westlant 18 вместе с авианосцем для обеспечения данных испытаний в США прибыл также фрегат F 235 Monmоuth типа 23, а затем в состав соединения был включен новый танкер снабжения А 137 Tiderace. На борту авианосца находятся несколько вертолетов Merlin HM.2 и НС.4. В общей сложности на Queen Elizabeth находятся более 1500 человек, в том числе около 200 человек задействованных в программе испытаний на нем F-35B.

Для проведения испытаний на Queen Elizabeth выделены два истребителя F-35B из состава испытательной эскадрильи VX-23 авиации ВМС и корпуса морской пехоты США, дислоцированной на авиабазе Патаксент-Ривер. Коммандер Натан Грэй 25 сентября пилотировал самолет F-35B новой постройки с серийным номером BF-65, а сквадрон-лидер Энди Эдгелл - опытный образец F-35B с серийным номером BF-04. В дальнейшем в программе испытательных полетов на британском авианосце примут участие другие британские летчики, а также несколько американских пилотов из VX-23.

В ходе нынешнего пребывания авианосца Queen Elizabeth в США на нем будут проведены два этапа квалификационных испытаний (First of Class Flight Trials (Fixed Wing) - FOCFT (FW)) по базированию и полетам самолетов F-35B. Третий этап FOCFT (FW) по отработке оперативного применения F-35B будет проведен на корабле в 2019 году.

Достижение авианосцем Queen Elizabeth и авиагруппой начальной боеготовности сейчас ожидается в 2021 году, а полной боеготовности - не ранее 2023 года. Штатный состав авиагруппы корабля в "океанском" варианте должен составлять 24 истребителя F-35B, девять противолодочных вертолетов Merlin и четыре или пять вертолетов Merlin в варианте ДРЛО.

Ведется достройка на плаву второго однотипного британского авианосца R 09 Prince of Wales, который, предположительно, будет выведен на заводские ходовые испытания в 2019 году.

Всего ВВС и ВМС Великобритании в рамках программы совместной закупки и эксплуатации получили с 2012 года по настоящее время 16 истребителей F-35B (серийные номера с ВК-1 по ВК-16, британские военные номера с ZM135 по ZM150). Из 16 полученных Британией истребителей F-35B семь находятся в США для испытаний и обучения, а другие девять в июне-августе 2018 года прибыли в Великобританию, где вошли в состав 617-й эскадрильи Королевских ВВС на авиабазе Мархэм. Планируется, что 617-я эскадрилья ВВС будет объявлена достигшей начальной оперативной готовности на F-35B в конце 2018 года с получением 13 самолетов.

Всего для ВВС и ВМС Великобритании планировалось приобрести 138 истребителей F-35B, однако к настоящему времени законтрактовано 48 самолетов. Вероятно, в свете возросшей международной напряженности, планы закупки 138 самолетов F-35B будут восстановлены. Первой эскадрильей авиации ВМС Великобритании на истребителях F-35B должна стать планируемая к восстановлению 809-я эскадрилья.

Британская газета "Daily Mail" сопроводила cообщение о начале корабельных испытаний F-35B на авианосце Queen Elizabeth следующим "подвалом":

"Мы выиграем" :командир HMS Queen Elizabeth обещает, что Великобритания должна одержать победу в морской битве с Россией, предупреждая, что агрессия Путина только увеличится

Угроза со стороны России только увеличится после отравления в Солсбери, предупредил командир британского крупнейшего военного корабля.

Командир авианосца кэптен Джерри Кид сказал, что действия Москвы должны восприниматься серьезно, и что необходимо иметь надежные вооруженные силы, готовые к ответу.

Выступая на борту HMS Queen Elizabeth, он сказал: "Новичок и Солсбери еще раз продемонстрировали, что вы должны поддерживать надежные, сбалансированные и боеготовые силы".

Он сказал, что необходимо поддерживать "все три вида вооруженных сил, не в последнюю очередь авианосцы в море, чтобы мы могли защитить безопасность наших людей". Высокопоставленные офицеры добавили, что с этим новым авианосцем и его самолетами Россия - с ее "хромыми" кораблями - не сможет соперничать с Британией в битве за море. Их комментарии были сделаны на фоне растущей напряженности между Великобританией и Россией после отравления бывшего русского шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании.

На этой неделе выяснилось, что один из двух подозреваемых в отравлении в Солсбери является высокопоставленным офицером военной разведки России (ГРУ).

Кэптен Кид предупредил, что угрозы, с которыми сталкивается Великобритания со стороны Владимира Путина, должны восприниматься всерьез, поэтому он предостерег от любых будущих сокращений. Он сказал: "То, что мы сейчас видим, - это возрождающаяся Россия, которая снова представляет собой мощную угрозу западным государствам и системе, основанной на правилах, и ее следует воспринимать всерьез".

Отвечая на вопрос, кто должен выиграть в случае морского сражения между Великобританией и Россией, заместитель начальника штаба ВМС контр-адмирал Кит Блаунт сказал: "Мы должны".

Командующий 1-й группой ВВС вице-маршал авиации Харви Смит, заявил, что Россия не является соперником для Великобритании в отношении авианосцев. В начале этого года появились сообщения, что активность русских подводных лодок в Северной Атлантике за последние годы увеличилась в десять раз.

Первые взлеты и посадки истребителей Lockheed Martin F-35B Lightning II в ходе корабельных испытаний на британском авианосце R 08 Queen Elizabeth у побережья США, 25.09.2018 (с) ВМС Великобритании и Lockheed Martin

Инфографика примерных сроков по поступлению истребителей F-35B на вооружение в ВЕликобритании (с) www.savetheroyalnavy.org

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