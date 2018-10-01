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01.10.2018
bmpd.livejournal.com

Положение с производством корабельных газотурбинных двигателей в России

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Корабельный газотурбинный двигатель М70ФРУ
Корабельный газотурбинный двигатель М70ФРУ разработки и производства ПАО «ОДК-Сатурн».
Источник: Алексей Буланов / FlotProm

Как сообщает веб-ресурс Mil.Press FlotProm , корабельные газотурбинные двигатели (ГТД) российского производства пока нельзя назвать полноценно серийными из-за слишком маленького числа выпущенных ГТД, а также ввиду отсутствия соответствующих испытаний на кораблях ВМФ России. Об этом Mil.Press FlotProm рассказал информированный источник в "ОДК-Сатурн".

Корабельный газотурбинный двигатель М70ФРУ разработки и производства ПАО "ОДК-Сатурн" (с) Алексей Буланов / FlotProm

"ГТД, уже произведенные в России, и еще находящиеся в постройке, пока, строго говоря, не серийные, - объяснил он. - Для достижения этого показателя нужно выпустить и испытать десятки таких двигателей, а также проанализировать опыт их реальной эксплуатации".

По информации другого источника в отрасли, знакомого с ситуацией, в Рыбинске сейчас строятся партии двигателей М70ФРУ-2, М70ФРУ-Р и М90ФР для кораблей ВМФ России.

Два российских газотурбинных двигателя М90ФР для одного из двух фрегатов проекта 22350 уже готовы, сейчас ожидается поставка редукторов для них от петербургской "Звезды". О сроках поставки двух других ГТД пока неизвестно. Вместе с маршевым коломенским дизелем 10Д49 они составят корабельный газотурбинный агрегат (КГА) М55Р. Силовая установка фрегатов типа "Адмирал Горшков" включает два таких КГА. Еще один двигатель М90ФР, по данным источника издания, изготавливают для головного корвета "Дерзкий", который строят по проекту 20386 на "Северной верфи". Его КГА - МА3. Однако испытывать российские ГТД на боевых кораблях начнут не раньше 2020-2022 годов, отметил источник. По его словам, еще один М90ФР предназначен для стендовых испытаний.

5 сентября 2018-го гендиректор "Северной верфи" Игорь Пономарев сообщил, что корвет "Дерзкий" передадут ВМФ России на рубеже 2021 и 2022 годов. Корабль заложили 28 сентября 2016 года.

Третий и четвертый фрегаты проекта 22350, "Адмирал Головко" и "Адмирал Исаков", планируют передать флоту в 2021 и 2022 году соответственно.

Изданию не удалось получить оперативный комментарий в "ОДК-Сатурн" о количестве серийно изготовленных газотурбинных двигателей, на предприятие направлен соответствующий запрос.

29.09.2018
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
10Д49
Адмирал Горшков
Адмирал Исаков
Компании
Северная верфь
Проекты
20386
22350
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3 комментария
№1
01.10.2018 07:46
Все это не плохо,но отечественные турбины нужно было начинать разрабатывать как минимум с 2008 года,после того,как Украина воевала в Осетии против РФ на стороне Грузии,а не ждать закономерной развязки наступившей в 2014 году.Недальновидность и несоответствие занимаемой должности ряда чиновников в правительстве РФ ,не способных своевременно,гибко реагировать на изменение ситуации,давно создает РФ массу дополнительных проблем,которых можно было бы легко избежать,заглянув чуть дальше своего носа,ведь развитие отношений РФ с Украиной после 2008 года было очевидным...
+2
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№2
01.10.2018 08:04
Цитата, Sapsan136 сообщ. №1
несоответствие занимаемой должности ряда чиновников в правительстве РФ
Цитата, Sapsan136 сообщ. №1

С лампасами ВМФ и отставники крепко вцепились в стаканы, налитые представителями ЗМП Николаева. Молодцы девушки Васильевой, разогнали их и дело пошло в Рыбинске. Прикрытие был посол, покойный В.С.Ч." Зачем строить новый в России за миллиард долларов, если есть прекрасный завод здесь, на Украине!"
+1
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№3
01.10.2018 08:38
Цитата, Sapsan136 сообщ. №1
Все это не плохо,но отечественные турбины нужно было начинать разрабатывать как минимум с 2008 года,после того,как Украина воевала в Осетии против РФ на стороне Грузии
дело не только в этом.
22350 Касатонов давно ими укомплектован, но корабль не двинулся с места
до сих пор. Якобы и другие смежники подводят-с.
22800 например тормозит Звезда по поставкам двигателей.
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