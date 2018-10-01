Положение с производством корабельных газотурбинных двигателей в России

Как сообщает веб-ресурс Mil.Press FlotProm , корабельные газотурбинные двигатели (ГТД) российского производства пока нельзя назвать полноценно серийными из-за слишком маленького числа выпущенных ГТД, а также ввиду отсутствия соответствующих испытаний на кораблях ВМФ России. Об этом Mil.Press FlotProm рассказал информированный источник в "ОДК-Сатурн".

Корабельный газотурбинный двигатель М70ФРУ разработки и производства ПАО "ОДК-Сатурн" (с) Алексей Буланов / FlotProm

"ГТД, уже произведенные в России, и еще находящиеся в постройке, пока, строго говоря, не серийные, - объяснил он. - Для достижения этого показателя нужно выпустить и испытать десятки таких двигателей, а также проанализировать опыт их реальной эксплуатации".

По информации другого источника в отрасли, знакомого с ситуацией, в Рыбинске сейчас строятся партии двигателей М70ФРУ-2, М70ФРУ-Р и М90ФР для кораблей ВМФ России.

Два российских газотурбинных двигателя М90ФР для одного из двух фрегатов проекта 22350 уже готовы, сейчас ожидается поставка редукторов для них от петербургской "Звезды". О сроках поставки двух других ГТД пока неизвестно. Вместе с маршевым коломенским дизелем 10Д49 они составят корабельный газотурбинный агрегат (КГА) М55Р. Силовая установка фрегатов типа "Адмирал Горшков" включает два таких КГА. Еще один двигатель М90ФР, по данным источника издания, изготавливают для головного корвета "Дерзкий", который строят по проекту 20386 на "Северной верфи". Его КГА - МА3. Однако испытывать российские ГТД на боевых кораблях начнут не раньше 2020-2022 годов, отметил источник. По его словам, еще один М90ФР предназначен для стендовых испытаний.

5 сентября 2018-го гендиректор "Северной верфи" Игорь Пономарев сообщил, что корвет "Дерзкий" передадут ВМФ России на рубеже 2021 и 2022 годов. Корабль заложили 28 сентября 2016 года.

Третий и четвертый фрегаты проекта 22350, "Адмирал Головко" и "Адмирал Исаков", планируют передать флоту в 2021 и 2022 году соответственно.

Изданию не удалось получить оперативный комментарий в "ОДК-Сатурн" о количестве серийно изготовленных газотурбинных двигателей, на предприятие направлен соответствующий запрос.