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01.10.2018
Военный паритет

Армия США получает "Ананас", она же "Палка"

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Осколочная граната типа М67
Осколочная граната типа М67.
Источник: armyrecognition.com

Компания Day & Zimmermann Lone Star LLC (Тексаркана, Техас) получила контракт (модификацию) на сумму 10,38 млн долл США на поставку осколочных гранат типа М67, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на armyrecognition.com (27 сентября).

Поставки будут выполнены с предполагаемой датой завершения 31 августа 2021 года.

Граната М67 имеет сферически стальное тело, которое содержит 6,5 унций (180 г) взрывчатки состава В, имеет пиротехнический взрыватель с задержкой типа М123. Граната M67 весит в общей сложности 14 унций (400 г) и имеет предохранительный зажим для предотвращения случайного снятия предохранительного штифта. M67 обычно известна как "бейсбольная" граната, потому что имеет форму шара, который можно легко бросить. Другие вариации - "Ананас" и "Палка" (неформальные названия времен Второй Мировой Войны).

M67 может быть брошена на дальность от 30 до 35 метров (98 до 115 футов) средним по силе солдатом-мужчиной. Взрыватель задерживает детонацию между 4 и 5 секундами после того как граната окажется в воздухе. Стальные осколки (не путать со шрапнелью) формируются из корпуса гранаты и дают радиус поражения 15 метров (49 футов), радиус смертельности 5 метров (16 футов), хотя некоторые осколки могут разлетаться в радиусе до 250 метров (820 футов).

28.09.2018
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США
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