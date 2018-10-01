Bunker Buster - одноразовый, но могущественный

Командование связи и электроники армии США выдало 135 миллионов долларов в виде заказов на легкие ручные системы вооружения для поражения высокозащищенных укреплений противника (Bunker Buster), сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на armyrecognition.com (27 сентября).

25 сентября министерство обороны США объявило, что с компанией Nammo Talley Inc. был заключен контракт на сумму 135 млн долл с планируемом завершением поставок 24 сентября 2021 года.

РПГ М141 (BDM), или SMAW-D ("одноразовый"), представляет собой носимое оружие одноразового применения, предназначенное для поражения "стойких конструкций". Оружие (Shoulder-launched Multipurpose Assault Weapon - SMAW) было разработано как модификация многоцелевого штурмового оружия (SMAW) для вооружения подразделений Корпуса морской пехоты США, в армии США получило обозначение Bunker Buster.

Ракета высокого взрывного двойного назначения (HEDP - high explosive dual purpose) оказывает разрушительное воздействие на вражеские цели, в их перечне бетонные конструкции, легкая бронетехника, укрепленные пещеры и городские здания. Ракета детонирует сразу же после соприкосновения с твердой поверхностью, а при использовании взрывателя с задержкой боеприпас перед детонацией проникает в толщу препятствия. Пусковая установка BDM включает в себя монтажный рельсовый кронштейн для быстрого крепления и удаления прицела после выстрела. В оружии используются ночной прицел AN/PVS-4, лазерные целеуказатели AN/PAQ-4 или AN/PEQ-2 и другие подобные устройства.