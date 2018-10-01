ПТРК Spike. Еще раз проверят в пустыне

Летом 2019 года в пустыне Раджастан индийская армия проведет полигонные испытания ПТРК Spike израильской компании Rafael Advanced Defense Systems, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на armyrecognition.com (27 сентября).

Индия желает выяснить, нужно ли закупать этот ПТРК как временную меру до создания собственного оружия такого класса.

Испытания в основном будут вестись по проверке возможностей ИК наведения ракет "Спайк", которое, как сообщается, ранее не отвечал требованиям индийской армии в условиях жарких летних температур. Именно в таких условиях - в пустыне - будут размещаться подобные ПТРК. В случае позитивного исхода испытаний индийское правительство может принять решение о закупке "Спайка" в конце 2019 или начале 2020 года в зависимости от условий обширного межправительственного соглашения между Индией и Израилем, которое планируется подписать летом 2019 года.

Spike является ракетой, действующей по принципу "выстрелил-забыл", оснащена ИК ГСН, имеет оптико-волоконную линию связи, при этом оператор может нацелить ракету на цель, которая не видна по прямой линии. Ракета может запускаться вертикально вверх и наводиться на цель сверху, что особенно важно в боях в городское среде.

ПТУР оснащена тандемной боевой частью - два последовательно размещенных кумулятивных заряда, первый активирует динамическую броню танка, второй поражает основную броню. Дальнобойный вариант ракеты имеет массу около 26 кг (57 фунтов).

ПТРК может монтироваться на самоходных машинах и беспилотниках (SAGEM Sperwer). Испанская армия оснастила ракетами Spike-ER свои боевые вертолеты Eurocopter Tiger. Израиль и США вели эксперименты по интеграции "Спайков" на вертолеты соответственно UH-60 Black Hawk и UH-60M Battlehawk.