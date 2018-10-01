F-35 снова ставит рекорд снижения цены

Все три версии F-35 на базе ВВС Эдвардс, штат Калифорния. Слева направо: палубная версия F-35C, версия укороченного взлета / вертикальной посадки F-35B, версия обычного взлета и посадки F-35A.

Министерство обороны США и компания Lockheed Martin финализировали контракт на сумму 11,5 млрд долл США на производство и поставку 11-й партии истребителей F-35 в количестве 141 самолета по самой низкой цене за единицу за всю историю программы, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой f35.com 28 сентября.

Стоимость самолета снижается 11-й год подряд. Цена одного F-35A, включая планер и двигатель, составляет 89,2 млн долл (на 5,4% ниже, чем в предыдущей партии - 94,3 млн). Цена F-35B снижена до 115,5 млн (было 122,4 млн), F-35C - 107,7 млн (было 121,2 млн).

Из 141 самолета 91 предназначен для США, 28 для стран-партнеров программы и 22 для стран-покупателей, поставки начнутся в 2019 году. Ставится задача к 2020 году снизить стоимость одного F-35A до 80 млн долл.

В настоящее время на 15 базах в США и за рубежом в эксплуатации находятся более 320 истребителей всех трех версий , подготовлено более 680 пилотов и 6200 техников, совокупный налет превысил 155 тыс часов.

Только в США программа F-35 прямо или косвенно поддерживает более 194 тыс рабочих мест, задействовано более 100 иностранных фирм-поставщиков, где заняты тысячи рабочих мест.