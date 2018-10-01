Войти
01.10.2018
Военный паритет

F-35 снова ставит рекорд снижения цены

443
0
-2
Все три версии F-35 на базе ВВС Эдвардс
Все три версии F-35 на базе ВВС Эдвардс, штат Калифорния. Слева направо: палубная версия F-35C, версия укороченного взлета / вертикальной посадки F-35B, версия обычного взлета и посадки F-35A.
Источник: strategypage.com

Министерство обороны США и компания Lockheed Martin финализировали контракт на сумму 11,5 млрд долл США на производство и поставку 11-й партии истребителей F-35 в количестве 141 самолета по самой низкой цене за единицу за всю историю программы, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой f35.com 28 сентября.


F-35.
Источник: f35.com

Стоимость самолета снижается 11-й год подряд. Цена одного F-35A, включая планер и двигатель, составляет 89,2 млн долл (на 5,4% ниже, чем в предыдущей партии - 94,3 млн). Цена F-35B снижена до 115,5 млн (было 122,4 млн), F-35C - 107,7 млн (было 121,2 млн).

Из 141 самолета 91 предназначен для США, 28 для стран-партнеров программы и 22 для стран-покупателей, поставки начнутся в 2019 году. Ставится задача к 2020 году снизить стоимость одного F-35A до 80 млн долл.

В настоящее время на 15 базах в США и за рубежом в эксплуатации находятся более 320 истребителей всех трех версий , подготовлено более 680 пилотов и 6200 техников, совокупный налет превысил 155 тыс часов.

Только в США программа F-35 прямо или косвенно поддерживает более 194 тыс рабочих мест, задействовано более 100 иностранных фирм-поставщиков, где заняты тысячи рабочих мест.

29.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
F-35A
F-35B
F-35C
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
Похожие новости
18.06.2018
Корпорация Lockheed Martin выпустила "юбилейный" F-35 Lightning II
15.06.2018
Американцы испытывают "юбилейный" F-35
10.05.2017
NI оценил шансы F-35 в воздушном бою с Су-35
08.02.2017
F-35. Количество увеличивается, цена снижается
27.04.2016
«Локхид Мартин» получила заказ на производство партии истребителей F-35A для ВВС Сил самообороны Японии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.10 15:16
  • 3
"Все, что нужно знать о Су-57"
  • 01.10 15:09
  • 6
Эксперт: беспилотник встроили в ракету "Смерча" для преодоления ПВО противника
  • 01.10 14:57
  • 3
Минобороны планирует закупить отечественные компьютеры "Эльбрус"
  • 01.10 14:43
  • 1
Юбилей 90 лет Воронежскому механическому заводу (ВМЗ)
  • 01.10 14:38
  • 2
Знакомьтесь - "Орион-Е". Группа "Кронштадт" представила ударный дрон
  • 01.10 14:24
  • 2
РФ не позволит США организовать морскую блокаду, заявляют российские адмиралы
  • 01.10 14:13
  • 257
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 01.10 13:44
  • 1
ОСК рассчитывает получить заказ на перспективный российский эсминец "Лидер"
  • 01.10 13:18
  • 7578
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 01.10 12:16
  • 367
У авиабазы Хмеймим пропал с радаров российский военный самолет
  • 01.10 12:07
  • 16
Гиперзвуковые патроны для снайперов разработают в России
  • 01.10 11:54
  • 140
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 01.10 11:26
  • 8
В Китае разработали прототип квантового радара
  • 01.10 10:50
  • 44
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 01.10 10:32
  • 3
Украина рассчитывает купить американские системы ПВО