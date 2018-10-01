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01.10.2018
Военный паритет

FTC-2000G поднялся в воздух

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FTC-2000G
Китайский многоцелевой боевой самолет FTC-2000G.
Источник: defenseworld.net

Разработанный государственной авиационной промышленной корпорацией Китая (AVIC) новый многоцелевой боевой самолет FTC-2000G совершил первый полет, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defenseworld.net 28 сентября. Самолет взлетел с аэродрома в Аньшунь (провинция Гуйчжоу).

Полет продолжался около 10 минут.

FTC-2000G, построенный компанией Guizhou Aviation Industry Group (дочерняя компания AVIC) предназначен в основном для нанесения ударов по наземным целям, также может быть использован в качестве истребителя или учебного самолета, сообщает пресс-служба AVIC.

Информация от AVIC показывает, что двухместный самолет это модифицированная версия самолета повышенной летной подготовки, который был развернут китайскими ВВС и ВМС. Максимальная скорость составляет 1,2 Маха, или 1470 км/ч, максимальная взлетная масса 11 метрических тонн, максимальная дальность полета 2400 км, практический потолок 15 км, способен находиться в воздухе в течение трех часов и может перевозить до трех тонн ракет и бомб, сообщает компания.

Как легкий штурмовик или истребитель, FTC-2000G способен заменить старые самолеты, состоящих на вооружении ВВС развивающихся стран, таких как китайский J-7 и МиГ-21 бывшего Советского Союза. В роли учебно-тренировочного самолета он может заменить китайские FT-7 или британские BAE Systems Hawk, а также закупаться в связке с УТС K-8 (AVIC), чтобы сформировать завершенную систему подготовки военных пилотов.

29.09.2018
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принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Китай
Продукция
МиГ-21
Компании
AVIC
BAE Systems
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