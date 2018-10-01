GPS III - новое поколение спутниковой навигации и наведения

Компания Lockheed Martin достигает прогресса в разработке новейшей версии спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS) Block IIIF, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на militaryaerospace.com (27 сентября).

Контракт был заключен на 1,4 млрд долл США, имеется опцион на производство 22 спутников этой версии в предстоящие годы.

Космические аппараты GPS Block IIIF будут самыми сложными в серии GPS. ВВС США уже работают с компанией над программой спутников версии GPS III Block A, первый из которых будет запущен в декабре этого года.

Спутники новых версий позволят заменить устаревшие аппараты, повысить точность навигации, а также нарастить помехозащищенность. Существующая спутниковая система GPS работает на орбите с 1995 года. ВВС США планируют приобрести 32 спутника версии GPS III, каждый из которых будет иметь в 500 раз более мощный сигнал и более высокую скорость обновления часов.

Группировка GPS IIIA будет иметь первые 10 спутников для работы в системе Navstar, а GPS IIIF станут второй партией в составе 22 спутников.