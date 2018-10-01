Председателем комитета по вопросам ПВО СНГ назначен главком ВКС РФ Суровикин
Генерал-полковник Сергей Суровикин.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС
Как отмечается, решение было принято единогласно
ДУШАНБЕ, 28 сентября. /ТАСС/. Председателем координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны (ПВО) СНГ назначен главком ВКС РФ генерал-полковник Сергей Суровикин.
В ходе заседания Совета глав государств СНГ в расширенном формате его кандидатура была предложена на этот пост. Решение было принято единогласно.
"Назначаем Сергея Суровикина председателем координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны", - резюмировал председательствующий на саммите президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
29.09.2018
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Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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