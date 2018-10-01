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01.10.2018
ТАСС

ОСК рассчитывает получить заказ на перспективный российский эсминец "Лидер"

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Миноносец "Лидер"
Миноносец "Лидер".
Источник: wikipedia.org

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов не стал уточнять сроки закладки эсминца

СОЧИ, 28 сентября. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) рассчитывает получить заказ на строительство нового российского эсминца "Лидер", сообщил ТАСС глава компании Алексей Рахманов в кулуарах форума конвергентных и природоподобных технологий в Сочи.

"Мы надеемся, что эсминец "Лидер" останется в структурах ОСК, для этого есть уже существующие, работающие без всяких дополнительных инвестиций, либо модернизируемые мощности", - сказал он.

При этом Рахманов не стал уточнять сроки закладки эсминца. "Это нужно обсуждать с Минобороны, непростая тема", - добавил Рахманов.

Ранее заместитель главкома ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук сообщал, что технический проект эсминца "Лидер" будет готов к 2022 году, после чего корабль будет заложен. При этом Бурсук отметил, что на создание этого корабля выделено соответствующее финансирование.

Проект эсминца под шифром "Лидер" разрабатывают в Северном проектно- конструкторском бюро в Петербурге. Как уточнял ранее вице-президент ОСК по военному кораблестроению Игорь Пономарев, Минобороны РФ уже согласовало эскизный проект корабля.

Сообщалось, что водоизмещение будущего эсминца может составить от 10 до 15 тыс. т. По словам Бурсука, "Лидер" получит ядерную энергетическую установку. При этом ранее замглавкома говорил, что строительство эсминца может начаться после 2020 года.

28.09.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Проекты
2020-й год
23560 Лидер
Ядерный щит
ЯЭУ
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1 комментарий
№1
01.10.2018 13:44
Цитата, q
"Мы надеемся, что эсминец "Лидер" останется в структурах ОСК,
Это намёк на дальневосточную Звезду?
0
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