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01.10.2018
ТАСС

Место третьего космонавта при запуске 11 октября займет контейнер с едой

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Также в космос отправится оборудование для эксперимента "Магнитный 3D-биопринтер"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Контейнер весом 62 кг отправится на Международную космическую станцию (МКС) вместо одного из космонавтов. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе Роскосмоса.

Старт ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" запланирован на 11 октября с площадки №1 ("Гагаринский старт") Байконура. На МКС отправятся космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг, на месте третьего космонавта будет установлен контейнер.

"Вес всей укладки - 62 кг. В ней пять контейнеров с рационами питания, полотенца, сменные элементы для обеспечивающих жизнедеятельность систем, другие полезные мелочи", - сообщили в госкорпорации.

Также в космос отправится оборудование для эксперимента "Магнитный 3D-биопринтер". В корабле с космонавтами будут две укладки. В одной - сам биопринтер, в другой - кюветы с образцами (12 кювет для шести экспериментов).

29.09.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
Союз РН
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