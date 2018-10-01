Место третьего космонавта при запуске 11 октября займет контейнер с едой

Также в космос отправится оборудование для эксперимента "Магнитный 3D-биопринтер"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Контейнер весом 62 кг отправится на Международную космическую станцию (МКС) вместо одного из космонавтов. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе Роскосмоса.

Старт ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" запланирован на 11 октября с площадки №1 ("Гагаринский старт") Байконура. На МКС отправятся космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг, на месте третьего космонавта будет установлен контейнер.

"Вес всей укладки - 62 кг. В ней пять контейнеров с рационами питания, полотенца, сменные элементы для обеспечивающих жизнедеятельность систем, другие полезные мелочи", - сообщили в госкорпорации.

Также в космос отправится оборудование для эксперимента "Магнитный 3D-биопринтер". В корабле с космонавтами будут две укладки. В одной - сам биопринтер, в другой - кюветы с образцами (12 кювет для шести экспериментов).